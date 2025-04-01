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Летний транспорт: какие правила нужно учесть владельцам велосипедов, мопедов и электросамокатов в Казахстане

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Мопедист едет по тротуару
Мопедист. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В теплое время года казахстанцы предпочитают альтернативный транспорт, чтобы не стоять в пробках. Но правила их пользования изменились, а за нарушения грозят штрафы. Об этом читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • С апреля 2025 года в Казахстане вводятся новые правила для владельцев мопедов, включая обязательную регистрацию и наличие водительских прав с 16 лет.
  • Велосипедисты и пользователи электросамокатов должны передвигаться по велодорожкам или крайнему правому ряду дороги, соблюдая возрастные ограничения и требования к экипировке.
  • За нарушение правил предусмотрены штрафы от 2 до 50 МРП, а также возможен арест и лишение прав в некоторых случаях.

Когда наступает весна и лето, все больше казахстанцев предпочитают пользоваться такими видами транспорта, как обычные и электрические велосипеды, электросамокаты и мопеды (техника с объемом двигателя менее 50 кубических сантиметров, либо электрическим двигателем и конструктивной скоростью не более 50 км/ч).

Однако в последнее время требования к таким видам транспорта претерпели изменения – введены некоторые обязательные нормы, ограничения и меры наказания.

Например, с 5 апреля 2025 года вступают в действие правки в закон "О дорожном движении", требующие регистрации мопедов (к мопедам приравниваются мокики, скутеры и другие механические транспортные средства с аналогичными характеристиками).

Рассмотрим подробнее все эти правила.

Кто и где может пользоваться альтернативным транспортом

Несмотря на то, что подобные виды транспорта кажутся простыми в использовании, они имеют серьезные риски.

Поэтому в статье 57 "Правил дорожного движения" (ПДД) прописаны возрастные ограничения и особенности их движения (с правками, которые будут действовать с 5 апреля 2025 года).

Правила для мопедов, велосипедов и самокатов в Казахстане
Вид техники Автомагистраль Автодорога
(+ обочина)		 Автобусная
полоса		 Велодорожка,
велополоса		 Пешеходная дорожка,
тротуар
Велосипеды Запрещено с 14 лет Разрешено Разрешено
(без двигателя)
Электросамокаты Запрещено с 18 лет* Разрешено Разрешено
Мопеды Запрещено с 16 лет* Запрещено Запрещено
*Требуется водительское удостоверение

Другими словами, теперь водители мопедов должны иметь водительское удостоверение и зарегистрировать свой транспорт – соответственно, управлять ими можно только с 16 лет.

На обочину, тротуары, велополосы, пешеходные и велодорожки мопедам заезжать запрещено.

А так как мопеды обязаны быть на учете, то их водителям теперь грозят штрафы за нарушения ПДД, как и для других участников дорожного движения – суммы могут варьироваться от 2 до 50 МРП (от 7 864 до 196 600 тенге на 2025 год) в зависимости от нарушения, с возможностью ареста и лишения прав в некоторых случаях.

Полицейский выписывает штраф
Уведомления о нарушениях распечатывают на мобильном принтере. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Велосипедисты и водители электросамокатов должны передвигаться по велодорожкам и велополосам. Если их нет, то только тогда они могут выезжать на автодороги (правый крайний ряд, обочина) и автобусные полосы.

Но на велосипеде для этого нужно быть старше 14 лет, а на электросамокате – от 18 лет и с правами. При этом в таких случаях казахстанцы должны быть в застегнутом шлеме.

За нарушение этих требований, согласно статье 620 Административного кодекса (КоАП), грозит либо предупреждение, либо штраф в размере 3 МРП (11 795 тенге).

На тротуар велосипедисты и водители электросамокатов могут выезжать только в крайнем случае, не создавая помехи пешеходам. А если у велосипеда есть двигатель, то выезд на такие участки запрещается. В свою очередь скорость электросамокатов на тротуарах не должна превышать 6 км/ч.

Также на электросамокатах нельзя передвигаться с пассажиром – на такой технике должен быть только один человек. Нарушение повлечет штраф на сумму 5 МРП (19 660 тенге).

А в случае велосипедов и мопедов требуется специальное пассажирское место и шлем для него.

Напомним, что казахстанцам может грозить штраф за неправильно припаркованный электросамокат.

Также ранее мопедистов наказали за проезд по пешеходному Арбату в Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2231826-letniy-transport-kakie-pravila-nuzhno-uchest-vladelcam-velosipedov-mopedov-i-elektrosamokatov-v-kazahstane/