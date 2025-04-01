Летний транспорт: какие правила нужно учесть владельцам велосипедов, мопедов и электросамокатов в Казахстане

В теплое время года казахстанцы предпочитают альтернативный транспорт, чтобы не стоять в пробках. Но правила их пользования изменились, а за нарушения грозят штрафы. Об этом читайте на NUR.KZ.
- С апреля 2025 года в Казахстане вводятся новые правила для владельцев мопедов, включая обязательную регистрацию и наличие водительских прав с 16 лет.
- Велосипедисты и пользователи электросамокатов должны передвигаться по велодорожкам или крайнему правому ряду дороги, соблюдая возрастные ограничения и требования к экипировке.
- За нарушение правил предусмотрены штрафы от 2 до 50 МРП, а также возможен арест и лишение прав в некоторых случаях.
Когда наступает весна и лето, все больше казахстанцев предпочитают пользоваться такими видами транспорта, как обычные и электрические велосипеды, электросамокаты и мопеды (техника с объемом двигателя менее 50 кубических сантиметров, либо электрическим двигателем и конструктивной скоростью не более 50 км/ч).
Однако в последнее время требования к таким видам транспорта претерпели изменения – введены некоторые обязательные нормы, ограничения и меры наказания.
Например, с 5 апреля 2025 года вступают в действие правки в закон "О дорожном движении", требующие регистрации мопедов (к мопедам приравниваются мокики, скутеры и другие механические транспортные средства с аналогичными характеристиками).
Рассмотрим подробнее все эти правила.
Кто и где может пользоваться альтернативным транспортом
Несмотря на то, что подобные виды транспорта кажутся простыми в использовании, они имеют серьезные риски.
Поэтому в статье 57 "Правил дорожного движения" (ПДД) прописаны возрастные ограничения и особенности их движения (с правками, которые будут действовать с 5 апреля 2025 года).
|Правила для мопедов, велосипедов и самокатов в Казахстане
|Вид техники
|Автомагистраль
|Автодорога
(+ обочина)
|Автобусная
полоса
|Велодорожка,
велополоса
|Пешеходная дорожка,
тротуар
|Велосипеды
|Запрещено
|с 14 лет
|Разрешено
|Разрешено
(без двигателя)
|Электросамокаты
|Запрещено
|с 18 лет*
|Разрешено
|Разрешено
|Мопеды
|Запрещено
|с 16 лет*
|Запрещено
|Запрещено
|*Требуется водительское удостоверение
Другими словами, теперь водители мопедов должны иметь водительское удостоверение и зарегистрировать свой транспорт – соответственно, управлять ими можно только с 16 лет.
На обочину, тротуары, велополосы, пешеходные и велодорожки мопедам заезжать запрещено.
А так как мопеды обязаны быть на учете, то их водителям теперь грозят штрафы за нарушения ПДД, как и для других участников дорожного движения – суммы могут варьироваться от 2 до 50 МРП (от 7 864 до 196 600 тенге на 2025 год) в зависимости от нарушения, с возможностью ареста и лишения прав в некоторых случаях.
Велосипедисты и водители электросамокатов должны передвигаться по велодорожкам и велополосам. Если их нет, то только тогда они могут выезжать на автодороги (правый крайний ряд, обочина) и автобусные полосы.
Но на велосипеде для этого нужно быть старше 14 лет, а на электросамокате – от 18 лет и с правами. При этом в таких случаях казахстанцы должны быть в застегнутом шлеме.
За нарушение этих требований, согласно статье 620 Административного кодекса (КоАП), грозит либо предупреждение, либо штраф в размере 3 МРП (11 795 тенге).
На тротуар велосипедисты и водители электросамокатов могут выезжать только в крайнем случае, не создавая помехи пешеходам. А если у велосипеда есть двигатель, то выезд на такие участки запрещается. В свою очередь скорость электросамокатов на тротуарах не должна превышать 6 км/ч.
Также на электросамокатах нельзя передвигаться с пассажиром – на такой технике должен быть только один человек. Нарушение повлечет штраф на сумму 5 МРП (19 660 тенге).
А в случае велосипедов и мопедов требуется специальное пассажирское место и шлем для него.
Напомним, что казахстанцам может грозить штраф за неправильно припаркованный электросамокат.
Также ранее мопедистов наказали за проезд по пешеходному Арбату в Алматы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2231826-letniy-transport-kakie-pravila-nuzhno-uchest-vladelcam-velosipedov-mopedov-i-elektrosamokatov-v-kazahstane/