Двойные штрафы грозят пользователям арендных электросамокатов за поездку с пассажирами в Казахстане

Нарушение правил использования электросамокатов контролирует не только полиция, но и сами компании по аренде подобных устройств. Пользователям за это грозят реальные штрафы. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане пользователей арендных электросамокатов штрафуют за перевозку пассажиров и грузов, как со стороны полиции, так и компаний по кикшерингу.

Компания JET оштрафовала пользователя на 10 000 тенге и заблокировала его аккаунт за перевозку двух пассажиров на электросамокате, что было выявлено через публикации в социальных сетях.

Согласно Административному кодексу РК, штрафы за нарушение правил использования электросамокатов могут достигать 19 660 тенге, а компании по кикшерингу могут применять дополнительные санкции.

С 2023 года в Казахстане введены жесткие ограничения для электросамокатов, которые признаются транспортным средством – то есть к ним применяются правила дорожного движения и соответствующие штрафы.

Одним из таких ограничений является запрет на перевозку пассажиров и грузов на электросамокате.

Казахстанцы часто могут нарушать подобные требования. Однако наказание за это может последовать не только от полиции, но и от самих компаний, предоставляющих устройства в аренду (кикшеринг).

Суммы штрафов

Как сообщает компания по кикшерингу JET, в Алматы за опасную езду на арендованном электросамокате нарушитель был привлечен к ответственности – он перевозил с собой двоих пассажиров, при этом один из них ехал у него на плечах.

Нарушение было выявлено с помощью публикаций в социальных сетях.

"В результате пользователю был выставлен штраф в размере 10 000 тенге, а его аккаунт в мобильном приложении JET заблокирован.

Также кикшеринг-сервис JET обратился в Управление административной полиции Департамента полиции города Алматы с заявлением на пользователя за нарушение общественного порядка и привлечение его ответственности", – сообщают в компании.

Столбики монет. Иллюстративное фото: sefa ozel/Getty Images

Такое наказание предусмотрено внутренней системой штрафов за неправильную парковку и прочие действия, нарушающие правила использования прокатных электросамокатов.

В свою очередь, согласно Административному кодексу РК (КоАП), водителей электросамокатов могут привлечь к следующим видам наказания:

за несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов (593 статья КоАП) – штраф составит 5 МРП, или 19 660 тенге в 2025 году;

в 2025 году; за нарушения иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения (620 статья КоАП) – учитывает все остальные правонарушения, за которые сначала последует предупреждение, а затем штраф на сумму 3 МРП (11 796 тенге).

Таким образом, владельцы электросамокатов должны помнить о ПДД и необходимости их соблюдения. В противном случае им грозят реальные штрафы. При этом пользователей арендных устройств дополнительно могут поджидать наказания от кикшеринговых компаний за нарушение правил пользования сервисом.

Ранее мы рассказывали, какие правила нужно учесть владельцам велосипедов, мопедов и электросамокатов в Казахстане.

Также в начале текущего года сообщалось о планах по установке госномеров на велосипедах и самокатах.

Напомним, что казахстанцам также может грозить штраф за неправильно припаркованный электросамокат.

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