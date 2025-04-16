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Госномера могут появиться на велосипедах и самокатах в Казахстане

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Девушка едет на самокате
Электросамокат. Иллюстративное фото: Malorny / Getty Images

Замминистра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах мажилиса рассказал о планах ужесточения закона касательно самокатчиков и велосипедистов, передает NUR.KZ.

Журналисты отметили, что самокатчики продолжают на высокой скорости передвигаться по тротуарам, несмотря на запрет. В итоге страдают простые пешеходы.

"По самокатчикам работа в настоящее время продолжается, на площадке межведомственной рабочей группы при министерстве юстиции мы готовим ряд дополнительных поправок, в том числе есть предложение по внедрению, как за рубежом – мы изучали опыт Швейцарии, там не только на самокатах есть госномера, но и на велосипедах. Поэтому эта норма и предложение очень актуальны, сейчас находимся на стадии активной работы. Нормотворческая работа в этом направлении ведется", - сказал Адилов.

Стоит отметить, что недавно новые правила для использования мопедов заработали в Казахстане

С 5 апреля для использования мопедов казахстанцам требуются следующие документы и процедуры:

  • регистрация в полиции;
  • водительское удостоверение категории А1, А или В;
  • технический осмотр;
  • страховка гражданской ответственности.

Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства с такими документами:

  • удостоверение личности (можно в электронном виде);
  • технический документ или характеристики мопеда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2236317-gosnomera-mogut-poyavitsya-na-velosipedah-i-samokatah/