Госномера могут появиться на велосипедах и самокатах в Казахстане

Замминистра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах мажилиса рассказал о планах ужесточения закона касательно самокатчиков и велосипедистов, передает NUR.KZ.

Журналисты отметили, что самокатчики продолжают на высокой скорости передвигаться по тротуарам, несмотря на запрет. В итоге страдают простые пешеходы.

"По самокатчикам работа в настоящее время продолжается, на площадке межведомственной рабочей группы при министерстве юстиции мы готовим ряд дополнительных поправок, в том числе есть предложение по внедрению, как за рубежом – мы изучали опыт Швейцарии, там не только на самокатах есть госномера, но и на велосипедах. Поэтому эта норма и предложение очень актуальны, сейчас находимся на стадии активной работы. Нормотворческая работа в этом направлении ведется", - сказал Адилов.

Стоит отметить, что недавно новые правила для использования мопедов заработали в Казахстане

С 5 апреля для использования мопедов казахстанцам требуются следующие документы и процедуры:

регистрация в полиции;

водительское удостоверение категории А1, А или В;

технический осмотр;

страховка гражданской ответственности.

Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства с такими документами:

удостоверение личности (можно в электронном виде);

технический документ или характеристики мопеда.