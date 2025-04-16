Госномера могут появиться на велосипедах и самокатах в Казахстане
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Замминистра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах мажилиса рассказал о планах ужесточения закона касательно самокатчиков и велосипедистов, передает NUR.KZ.
Журналисты отметили, что самокатчики продолжают на высокой скорости передвигаться по тротуарам, несмотря на запрет. В итоге страдают простые пешеходы.
"По самокатчикам работа в настоящее время продолжается, на площадке межведомственной рабочей группы при министерстве юстиции мы готовим ряд дополнительных поправок, в том числе есть предложение по внедрению, как за рубежом – мы изучали опыт Швейцарии, там не только на самокатах есть госномера, но и на велосипедах. Поэтому эта норма и предложение очень актуальны, сейчас находимся на стадии активной работы. Нормотворческая работа в этом направлении ведется", - сказал Адилов.
Стоит отметить, что недавно новые правила для использования мопедов заработали в Казахстане
С 5 апреля для использования мопедов казахстанцам требуются следующие документы и процедуры:
- регистрация в полиции;
- водительское удостоверение категории А1, А или В;
- технический осмотр;
- страховка гражданской ответственности.
Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства с такими документами:
- удостоверение личности (можно в электронном виде);
- технический документ или характеристики мопеда.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2236317-gosnomera-mogut-poyavitsya-na-velosipedah-i-samokatah/