Повысят ли минимальную зарплату в Казахстане, ответил министр
На брифинге в правительстве у главы Минфина спросили, повысят ли МЗП в Казахстане с 85 до 90 тыс. тенге к 2026-му году, передает корреспондент NUR.KZ.
"Таких планов у нас нет пока, честно говоря, сейчас 85 тысяч МЗП, увеличение не рассматриваем", - коротко ответил зампремьер-министра Серик Жумангарин.
Журналист уточнила, что о планах увеличения МЗП до 90 тыс. тенге к 2026-му году ранее все же говорилось.
"Мы говорили, что это расчетно мы считали. Если посмотреть показатели, то где-то средний размер должен быть минимально в районе 90 тысяч тенге. Но с учетом текущей ситуации посмотрели - оставляем на том же уровне", - добавил глава Минфина Мади Такиев.
Ранее мы писали, что средняя зарплата выросла в Казахстане - во втором квартале 2025 года составила 448 620 тенге. Это на 6% больше, чем было в первом квартале, и на 11,3% – чем год назад.
Также мы писали, что среднедушевые доходы казахстанцев в 1 квартале 2025 года составили 223 848 тенге в месяц. За квартал сумма уменьшилась на 2,9%, но за год – выросла сразу на 10,6%.
В июне сообщалось, что Казахстан оказался на последнем месте по росту зарплат в ЕАЭС.
