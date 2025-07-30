15% с продажи жилья: когда начнет действовать новый налог в Казахстане

Ранее казахстанцы могли продать жилье без налогов после года владения имуществом. Новый налоговый кодекс увеличил этот срок. Выросла и сумма налога. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ С 1 января 2026 года в Казахстане вступят в силу изменения в Налоговом кодексе, касающиеся налогообложения при продаже недвижимости.

Срок владения недвижимостью для освобождения от налога увеличится с одного года до двух лет для имущества, приобретенного после 1 января 2026 года.

При продаже недвижимости, находившейся в собственности менее двух лет, будет взиматься налог в размере 10% от прибыли до 33,4 млн тенге и 15% от суммы, превышающей этот порог.

Главой государства 18 июля 2025 года был подписан новый Налоговый кодекс. Изменения затрагивают различные сферы жизни населения: от авто и удержаний с доходов до реализации имущества.

Например, как сообщает сайт Krisha.kz, новый кодекс вносит изменения в вопросы продажи жилья: меняются правила налогообложения для собственников.

Что важно знать

Нормы нового Налогового кодекса начнут действовать с 1 января 2026 года. Казахстанцев ждут два ключевых изменения по налогу при продаже недвижимости:

срок владения – ранее налог не нужно было платить, если казахстанцы были владельцами жилья более одного года. Теперь срок увеличится до двух лет, но только для недвижимости, купленной с 1 января 2026 года и позже. То есть перепродать квартиру или дом без оплаты налога можно лишь спустя два года, если они приобретены в 2026 году;

– ранее налог не нужно было платить, если казахстанцы были владельцами жилья более одного года. Теперь срок увеличится до двух лет, но только для недвижимости, купленной с 1 января 2026 года и позже. То есть перепродать квартиру или дом без оплаты налога можно лишь спустя два года, если они приобретены в 2026 году; ставка индивидуального подоходного налога (ИПН) – если при продаже жилья (купленного в 2026 году и находившегося менее двух лет в собственности) прибыль составит до 8 500 МРП (33,4 млн тенге на 2025 год), то ИПН составит 10%. Но если прибыль превысит порог, то сумма превышения будет облагаться налогом по ставке 15%.

Мужчина за столом считает на калькуляторе: Freepik/osaba

Пример нового налога

Допустим, казахстанец купил квартиру в январе 2026 года и решил продать ее до окончания срока владения в два года. Сумма прибыли (наценки) составила 50 млн тенге.

В этом случае 10% налога он заплатит от части до порога в 8 500 МРП. То есть условно на часть прибыли в 33,4 млн тенге будет начислен ИПН в размере 10% – 3,4 млн тенге. А на оставшуюся часть – 16 млн тенге – налог составит уже 15%, или еще 2,4 млн тенге.

Соответственно, в этом случае продавец заплатит налог на общую сумма в 5,8 млн тенге.

Если бы он продал квартиру через два года, ИПН бы составил 0%.

А если казахстанец купил жилье в декабре 2025 года, то для избегания налога ему достаточно владеть им в течение одного года. Но даже в случае досрочной продажи уже в 2026 году ИПН составит максимум 10% от суммы прибыли (наценки).

Что облагается этим налогом

Как сообщается в источнике, налогом облагается продажа любой недвижимости:

квартиры, дома, дачи;

кладовки;

парковочного места или гаража;

земельного участка.

"Сначала нужно подать декларацию (форма 270.00) – до 15 сентября следующего года после продажи. Уплатить налог – до 25 сентября, то есть в течение 10 дней после подачи", – отмечают в Krisha.kz.

Напомним, что ранее эксперты выразили опасения из-за поправок в Налоговый кодекс.

Также новый кодекс снизит налоги для старых и мощных автомобилей.

Дополнительно от налогов освободят некоторые пенсионные выплаты казахстанцев.

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