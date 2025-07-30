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      15% с продажи жилья: когда начнет действовать новый налог в Казахстане

      Опубликовано:

      Деньги, ключи и модель дома на столе
      Покупка жилья. Иллюстративное фото: sakchai vongsasiripat/Getty Images

      Ранее казахстанцы могли продать жилье без налогов после года владения имуществом. Новый налоговый кодекс увеличил этот срок. Выросла и сумма налога. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

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      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • С 1 января 2026 года в Казахстане вступят в силу изменения в Налоговом кодексе, касающиеся налогообложения при продаже недвижимости.
      • Срок владения недвижимостью для освобождения от налога увеличится с одного года до двух лет для имущества, приобретенного после 1 января 2026 года.
      • При продаже недвижимости, находившейся в собственности менее двух лет, будет взиматься налог в размере 10% от прибыли до 33,4 млн тенге и 15% от суммы, превышающей этот порог.

      Главой государства 18 июля 2025 года был подписан новый Налоговый кодекс. Изменения затрагивают различные сферы жизни населения: от авто и удержаний с доходов до реализации имущества.

      Например, как сообщает сайт Krisha.kz, новый кодекс вносит изменения в вопросы продажи жилья: меняются правила налогообложения для собственников.

      Что важно знать

      Нормы нового Налогового кодекса начнут действовать с 1 января 2026 года. Казахстанцев ждут два ключевых изменения по налогу при продаже недвижимости:

      • срок владения – ранее налог не нужно было платить, если казахстанцы были владельцами жилья более одного года. Теперь срок увеличится до двух лет, но только для недвижимости, купленной с 1 января 2026 года и позже. То есть перепродать квартиру или дом без оплаты налога можно лишь спустя два года, если они приобретены в 2026 году;
      • ставка индивидуального подоходного налога (ИПН) – если при продаже жилья (купленного в 2026 году и находившегося менее двух лет в собственности) прибыль составит до 8 500 МРП (33,4 млн тенге на 2025 год), то ИПН составит 10%. Но если прибыль превысит порог, то сумма превышения будет облагаться налогом по ставке 15%.
      Мужчина в клетчатой рубашке считает на калькуляторе и записывает в блокнот, перед ним макет дома, ключи и стопки монет
      Мужчина за столом считает на калькуляторе: Freepik/osaba

      Пример нового налога

      Допустим, казахстанец купил квартиру в январе 2026 года и решил продать ее до окончания срока владения в два года. Сумма прибыли (наценки) составила 50 млн тенге.

      В этом случае 10% налога он заплатит от части до порога в 8 500 МРП. То есть условно на часть прибыли в 33,4 млн тенге будет начислен ИПН в размере 10% – 3,4 млн тенге. А на оставшуюся часть – 16 млн тенге – налог составит уже 15%, или еще 2,4 млн тенге.

      Соответственно, в этом случае продавец заплатит налог на общую сумма в 5,8 млн тенге.

      Если бы он продал квартиру через два года, ИПН бы составил 0%.

      А если казахстанец купил жилье в декабре 2025 года, то для избегания налога ему достаточно владеть им в течение одного года. Но даже в случае досрочной продажи уже в 2026 году ИПН составит максимум 10% от суммы прибыли (наценки).

      Что облагается этим налогом

      Как сообщается в источнике, налогом облагается продажа любой недвижимости:

      • квартиры, дома, дачи;
      • кладовки;
      • парковочного места или гаража;
      • земельного участка.

      "Сначала нужно подать декларацию (форма 270.00) – до 15 сентября следующего года после продажи. Уплатить налог – до 25 сентября, то есть в течение 10 дней после подачи", – отмечают в Krisha.kz.

      Напомним, что ранее эксперты выразили опасения из-за поправок в Налоговый кодекс.

      Также новый кодекс снизит налоги для старых и мощных автомобилей.

      Дополнительно от налогов освободят некоторые пенсионные выплаты казахстанцев.

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