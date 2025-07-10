Спрос на жилье упал на фоне роста цен в Казахстане

Спрос на жилую недвижимость падает второй месяц подряд. В июне жители Казахстана совершили 33 273 сделки купли-продажи – это на 2,1% меньше, чем было месяцем ранее. Подробности читайте на NUR.KZ.

В июне на рынке недвижимости Казахстана был зафиксирован рост цен по всем секторам: на первичном и вторичном рынках, а также в сфере аренды жилья.

Как правило, подорожание происходит на фоне повышения спроса, однако уже второй месяц подряд активность на рынке жилья падает. В июне жители страны, согласно данным Бюро национальной статистики, совершили 33 273 сделки купли-продажи – это на 2,1% меньше, чем было в мае.

Сделки по жилью в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

На квартиры пришлось 25 429 сделок, а на индивидуальные дома – 7 844. Чаще всего казахстанцы приобретали 1-комнатные (9 917) и 2-комнатные квартиры (9 440).

На 3-комнатные пришлось 4 958 сделок, а на 4-комнатные – 985. Также в статистику попали 106 5-комнатных квартир и 23 – где есть 6 и более комнат.

Где чаще всего покупали жилье

Больше всего сделок по жилью было зарегистрировано в Алматы (6 628). Следом идут Астана (6 072) и Карагандинская область (2 392).

В Шымкенте оформили 1 806 сделок, а меньше всего – в области Ұлытау (282 сделки).

В целом за год спрос вырос на 1%. Наибольший прирост был зафиксирован в Астане (26,2%), а наибольшее падение спроса – в Западно-Казахстанской области (-43,5%).

В Алматы продажи за год выросли на 11,6%, а в Шымкенте – на 22,1%.

Между тем напомним, ранее эксперты предположили, что в ближайшее время цены на жилье немного снизятся – отечественный рынок входит в фазу балансировки после активного роста. Какие риски есть для покупателей в такой ситуации, мы рассказывали здесь.

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