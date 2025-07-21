Штрафы и "уголовка" грозят казахстанцам за фиктивную регистрацию иностранцев, сообщают эксперты

Фиктивная регистрация иностранцев остается одной из серьезных проблем, с которой активно борются миграционные органы РК. Что грозит собственникам жилья за такие нарушения, читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Фиктивная регистрация иностранцев в Казахстане карается штрафами: для физлиц - 39 320 тенге, для юрлиц - от 58 980 до 196 600 тенге, при повторном нарушении суммы удваиваются.

В особо тяжких случаях, например при регистрации сотен иностранцев в одной квартире, нарушение может быть признано уголовным преступлением.

По данным Telegram-канала "Право знать", власти Казахстана уделяют пристальное внимание борьбе с незаконной миграцией и не рекомендуют гражданам злоупотреблять институтом регистрации иностранцев.

Фиктивная регистрация — это формальная прописка иностранных граждан по адресу, где они фактически не проживают. В результате возникают так называемые "резиновые квартиры", в которых могут быть зарегистрированы десятки и даже сотни лиц.

Чаще всего подобные действия совершаются ради получения выгоды: владельцы жилья получают деньги за оказание таких услуг. Однако, согласно сообщению Telegram-канала "Право знать", это является нарушением закона, за которое предусмотрены серьезные штрафы.

При этом размер наказания может зависеть от масштабности нарушения.

Штрафы владельцам квартир

Согласно статье 493 Административного кодекса РК (КоАП), за фиктивную регистрацию третьих лиц, включая иностранцев, собственник жилья может быть оштрафован:

физические лица — на 10 МРП, или 39 320 тенге на 2025 год;

на 2025 год; должностные лица и организации — от 15 до 50 МРП, или от 58 980 до 196 600 тенге.

Повторное правонарушение в течение 12 месяцев после назначения штрафа приведет к удвоению его размеров: то есть физлицам придется заплатить уже почти 80 тыс. тенге, а должностным и юрлицам – от около 119 тыс. до почти 394 тыс. тенге.

Деньги и судебный молоток. Иллюстративное фото: Max Zolotukhin/Getty Images

"Иными словами, собственник жилья, который поставил на постоянный или временный регистрационный учет у себя иностранца, фактически там не проживающего, будет оштрафован.

Важно, что речь идет именно о фиктивной регистрации – то есть заведомо ложном сведении. Если же иностранец действительно проживает по адресу, но собственник просто не подал уведомление, то квалифицируется это по статье 518.

Фиктивная же регистрация – более умышленное нарушение, часто связанное с целой индустрией незаконной миграции", – указывается в источнике.

Если в квартире сотни "прописанных"

Согласно сообщению источника, в особо тяжких случаях фиктивная регистрация может быть признана уголовным преступлением. Например, если через одну квартиру за плату зарегистрированы сотни иностранцев, это расценивается как организация незаконной миграции.

"Республики Казахстан, в лице МВД, в последние годы уделяют пристальное внимание таким схемам. Были случаи, когда обнаруживались квартиры с тысячей «жильцов» – их владельцы привлекались не только к штрафам, но и к уголовной ответственности.

Поэтому гражданам Республики Казахстана не рекомендуется злоупотреблять институтом регистрации иностранцев: если вы предоставляете помещение – делайте это законно, реально размещая гостя, и своевременно уведомляйте органы", – сообщается в источнике.

Напомним, что штрафы грозят даже жильцам-гражданам РК – все казахстанцы обязаны оформлять "прописку" по месту жительства при переездах, в том числе в арендной квартире.

Также ранее мы рассказывали, как зарегистрироваться по месту жительства и избежать штрафа в Казахстане.

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