Более 200 тысяч казахстанцев наказали за наличие у них "резиновых" квартир

Глава комитета миграционной службы рассказал о выявленных "резиновых квартирах" в Казахстане - больше всего их оказалось в Алматы, Астане и Шымкенте, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава комитета миграционной службы МВД Аслан Аталыков на брифинге СЦК сообщил, что наибольшее количество фактов фиктивной регистрации иностранцев гражданами Казахстана установлены в трех городах республиканского значения.

"По стране установлено 1 348 так называемых "резиновых" квартир, где было зарегистрировано около 36 тысяч человек - это фиктивная регистрация. За факты проживания без регистрации или с фиктивной регистрацией органами внутренних дел привлечено к административной ответственности более 200 тысяч лиц", - сообщил Аслан Аталыков.

Он напомнил, что за фиктивную регистрацию может быть не только административная, но и уголовная ответственность.

"Об этом есть пример у нас в Астане, где одна один из жительниц столицы зарегистрировала у себя почти тысячу граждан фиктивно, то есть тем самым создав своего рода легализацию и организации незаконной миграции. Это им позволило проживать в Казахстане, получить разрешительные документы. Собственника квартиры привлекли к уголовной ответственности", - добавил глава комитета.

Напомним, в июле текущего года мы писали, что в Астане осудили владельца "однушки", где было зарегистрировано около 1000 человек. Сообщалось, что в однокомнатной квартире площадью 35,7 кв. м зарегистрировали 937 человек.

До этого "резиновые" квартиры были выявлены в ряде регионов Казахстана - прокуроры нашли 22 тыс. иностранцев, зарегистрированных по фиктивным адресам.

В марте в сельском доме в Алматинской области оказались зарегистрированы 300 иностранцев. Было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

Не так давно эксперты рассказали, почему казахстанцам следует проверить "прописанных" жильцов в своих квартирах и домах. Подчеркивалось, что регистрация по месту жительства является не просто формальной процедурой, ведь нарушения в этой сфере грозят как убытками, так и штрафами.