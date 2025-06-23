Бюджет Казахстана вырастет после введения нового Налогового кодекса, заявил глава МНЭ

На заседании сената во время обсуждения нового Налогового кодекса и изменений в налогообложении в Казахстане глава МНЭ заявил об увеличении бюджета к 2026 году, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вы увидите, надеюсь, в проекте бюджета 2026 года. Мы будем, наверное, как минимум в два раза увеличивать бюджет развития, главным образом за счет налоговой реформы.

Мы планируем, что она даст от 4 до 5 трлн тенге дополнительных поступлений, часть из них идет за счет НДС, за счет прочих налогов, которые мы сделали. Сегодня говорилось: КПН - для игорного бизнеса, для банков второго уровня. Это порядка 60 млрд дает.

Отмена налоговых льгот где-то порядка 1,3 трлн тенге дает, меры налогового администрирования примерно дадут от 1 трлн и выше.

Все эти средства позволят сократить зависимость республиканского бюджета от Нацфонда, снизить уровень госдолга и направить все эти ресурсы на развитие реальных отраслей", - сообщил глава Миннацэкономики Серик Жумангарин.

Добавим, сегодня на заседании сената депутаты вернули принятый в мажилисе новый Налоговый кодекс и предложили внести в него ряд изменений, касающихся в том числе НДС и налога на роскошь.

Напомним, зимой этого года премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

После этого президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что предложенная правительством ставка НДС завышена, и поручил проработать этот вопрос, обсудив с экспертами.

На фоне этих заявлений казахстанцы запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге. После этого правительство озвучило варианты возможных ставок НДС - дифференциация составит 16%, 10% и 0.

Депутаты мажилиса 30 апреля во втором чтении приняли новый Налоговый кодекс и сопутствующие ему поправки по вопросам налогообложения.

"Первоначально предложенная правительством ставка 20% снижена до 16%. Повышен порог обязательной регистрации по НДС с 15 млн до 40 млн тенге. Вводятся пониженные ставки НДС на медикаменты и медицинские услуги: 5% с 2026 года и 10% с 2027 года", - сказано в сообщении.