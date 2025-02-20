Сколько налогов удержали с доходов казахстанцев

С начала года бюджет Казахстана пополнился почти на 1,32 трлн тенге за счет налогов. Заметная часть суммы (208,1 млрд тенге) пришлась на индивидуальный подоходный налог. Подробности читайте на NUR.KZ.

Как известно, бюджет каждой страны формируется за счет различных налоговых поступлений, в том числе акцизов, рент, пошлин и прочих обязательных платежей.

Согласно данным Комитета государственных доходов (КГД), с начала 2025 года в государственный бюджет страны таким образом поступило почти 1,32 трлн тенге – 778 млрд тенге пришло в республиканский бюджет, а в 539,3 млрд тенге – в местные.

При этом заметную сумму средств бюджет страны получил за счет индивидуального подоходного налога (ИПН), который в том числе удерживают из доходов работников. На него пришлось почти 208,1 млрд тенге:

177,3 млрд тенге – ИПН с доходов, облагаемых у источника выплаты (зарплаты, пенсионные выплаты и так далее);

– ИПН с доходов, облагаемых у источника выплаты (зарплаты, пенсионные выплаты и так далее); 29,8 млрд тенге – ИПН с доходов, не облагаемых у источника выплаты (имущественные, доходы индивидуальных предпринимателей и так далее);

– ИПН с доходов, не облагаемых у источника выплаты (имущественные, доходы индивидуальных предпринимателей и так далее); 905,7 млн тенге – ИПН с доходов иностранцев, не облагаемых у источника выплаты.

Больше всего ИПН уплатили в Алматы – почти 61,8 млрд тенге. Следом идет Астана – почти 28,5 млрд тенге, а на третьем месте расположилась Атырауская область – более 14 млрд тенге.

Далее идут Мангистауская и Карагандинская области, где развита добывающая промышленность. Они принесли в местные бюджеты по 11,2 млрд и 9,6 млрд тенге соответственно.

На Шымкент пришлось 6,2 млрд тенге, а область Жетісу отметилась наименьшей суммой ИПН – около 2,9 млрд тенге с начала 2025 года.

Область/

город Индивидуальный подоходный налог,

удержанный в государственный бюджет

в январе 2025 года (тыс. тенге) у источника

выплаты с доходов,

не облагаемых

у источника выплаты с доходов

иностранцев общая

сумма Акмолинская 4 006 326 883 946 18 342 4 908 614 Актюбинская 6 598 776 1 296 767 28 003 7 923 546 Алматинская 5 972 251 1 583 209 70 927 7 626 387 Атырауская 13 032 428 851 014 137 886 14 021 328 ВКО 4 629 943 935 581 20 393 5 585 917 Жамбылская 3 983 539 985 097 25 147 4 993 783 ЗКО 4 723 315 837 622 12 034 5 572 971 Карагандинская 7 902 198 1 693 915 24 815 9 620 928 Кызылординская 2 893 788 842 574 14 847 3 751 209 Костанайская 5 964 203 1 117 100 4 006 7 085 309 Мангистауская 10 067 080 1 024 247 126 591 11 217 918 Павлодарская 7 586 412 828 960 4 552 8 419 924 СКО 2 470 823 581 529 -7 677 3 044 675 Туркестанская 5 119 697 1 051 654 64 098 6 235 449 Жетісу 2 110 078 734 278 14 525 2 858 881 Абай 2 975 821 771 244 2 349 3 749 414 Ұлытау 4 718 221 206 294 4 207 4 928 722 Шымкент 4 468 586 1 700 196 95 368 6 264 150 Алматы 53 929 935 7 770 665 72 392 61 772 992 Астана 24 150 571 4 153 122 172 918 28 476 611 Всего 177 303 990 29 849 013 905 724 208 058 727 По данным Комитета государственных доходов

Примечательно, что значительная часть денежных поступлений в местные и республиканские бюджеты сложилась за счет внутренних налогов на товары, работы и услуги, куда входит также налог на добавленную стоимость (НДС), акцизы на алкогольную и табачную продукцию, а также плата за цифровой майнинг. На все эти платежи пришлось 389,3 млрд тенге.

Напомним, в Казахстане рассматривается возможность повысить ставку НДС, однако какой она станет, пока неизвестно. При этом увеличение налога может привести к дополнительным затратам бюджета, ведь придется индексировать пособия и пенсии гражданам. О том, во сколько это может обойтись, можно узнать здесь.

Также стоит отметить, что заметные денежные поступления в бюджет Казахстана формируются за счет штрафов и других взысканий, накладываемых государственными учреждениями. По данным КГД, с начала года в Казахстане было уплачено штрафов более чем на 47,8 млрд тенге. Ранее мы рассказывали о том, за что чаще всего наказывают граждан.

Также недавно стало известно, что Комитет госдоходов выявил факты занижения доходов казахстанскими блогерами. По мнению ведомства, расхождения по налогам достигли 53,3 млрд тенге.