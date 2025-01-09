Сделки по купле-продаже недвижимости казахстанцы смогут заключать онлайн

Пилотный проект по онлайн-сделкам с недвижимостью планируют запустить в Казахстане. Граждане страны смогут заключить сделки по недвижимости, находящейся в Астане и Алматы, онлайн, передает NUR.KZ.

Проект совместного приказа министра юстиции РК и министра цифрового развития РК появился на правительственном сайте "Открытые НПА". Им планируется реализовать пилотный проект по онлайн-оформлению сделок купли-продажи недвижимости нотариусами.

Согласно пояснению к документу, новшество предоставляет гражданам Республики Казахстан возможность оформления онлайн нотариальной сделки по купле-продажи недвижимости без посещения нотариусов посредством объектов информатизации.

В документе уточняется, что участники сделки имеют возможность онлайн-оформления сделки купли-продажи недвижимости нотариусами в онлайн-режиме через платформу банка по объектам недвижимости, расположенным в городах Астана, Алматы.

В перечне условий для участия в проекте:

Участники сделки уведомляются об участии в пилотном проекте;

Участниками сделки могут выступать граждане Республики Казахстан;

Участниками сделки могут выступать только лица в возрасте от 18 до 63 лет;

В процессе сделки должны участвовать все собственники, в т. ч. при наличии брачных отношений требуется обязательное участие обоих супругов.

Совершение сделки с недвижимым имуществом только на вторичном рынке жилья городах Астана и Алматы;

Право на отчуждаемое недвижимое имущество за Продавцом должно быть оформлено только в электронном формате на основании сделки, оформленной в нотариальном порядке (с 2015 года);

Совершение сделки с недвижимым имуществом на вторичном рынке жилья, стоимость которого не превышает 70 000 000 тенге.

Также отмечается, что во избежание мошеннических действий на момент совершения сделки собственником недвижимого имущества, на стороне ЕНИС будет производиться проверка статуса объекта недвижимости, путем запроса сведений с ЕГКН посредством сервиса по предоставлению статуса сделки (ФЛК "На этапе заключения сделки").

Проект приказа находится на публичном обсуждении до 23 января.

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