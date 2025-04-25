Почему налоговая реформа может не сработать в Казахстане, рассказали аналитики

Повышение налога на добавленную стоимость должно увеличить поступления в бюджет. Но бизнес не платит НДС должным образом, а с высокими ставками может вовсе уйти в "тень". Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Бизнес в Казахстане не платит налог на добавленную стоимость (НДС) в достаточном объеме, что может привести к провалу налоговой реформы, предусматривающей повышение ставки НДС до 16% и снижение порога для его уплаты до 40 млн тенге.

По данным Telegram-канала DATA HUB, за первый квартал 2025 года поступления по НДС снизились на 4,1% по сравнению с планом, особенно по НДС на товары и услуги, произведенные в Казахстане.

Аналитики предупреждают, что без улучшения доступа к финансированию, борьбы с бюрократией и коррупцией, а также улучшения коммуникации с бизнесом, повышение ставки НДС может привести к уходу бизнеса "в тень" или даже к протестам.

Вопрос повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) и снижения его порога активно обсуждались в Казахстане за последний год.

В результате был достигнут компромисс, который может быть принят с новым Налоговым кодексом (НК) – ставка НДС составит 16%, а порог для его уплаты будет снижен до 40 млн тенге.

Однако, как сообщает Telegram-канал DATA HUB, бизнес в текущих условиях уже не платит НДС в достаточных объемах. А изменения могут вовсе привести к провалу налоговой реформы.

Платежи растут, но не по НДС

Как отмечается в источнике, за первый квартал 2025 года бизнес заплатил в республиканский бюджет более 3,1 трлн тенге налогов, перевыполнив план на 2,8% или 84,6 млрд тенге. Однако прирост был получен за счет корпоративного подоходного налога (КПН) с крупного бизнеса – 1 трлн 019 млрд тенге, что на 4,1% больше плана.

А поступления по НДС, который занимает вторую крупную долю в статистике, снизились – 1 трлн 320,6 млрд тенге, что на те же 4,1% меньше плана.

Монеты. Иллюстративное фото: Adam Gault/Getty Images

"И вот если копнуть чуть глубже, то окажется, что самая "отстающая" статья – это НДС на произведенные товары, выполненные работы и оказанные услуги на территории Республики Казахстан (544,6 млрд тенге при плане в 652,2 млрд тенге).

То есть, если утрировать, то казахстанские компании не платят НДС так, как от них этого ждут", – отмечается в источнике.

Что будет при новых ставках

Для решения ситуации аналитики считают оправданным проведение налоговой реформы, которая сейчас активно рассматривается в рамках нового НК.

Однако они отмечают, что уровень исполнения обязательств по уплате НДС может не измениться, если государство не:

облегчит доступ к финансированию;

победит бюрократию и коррупцию;

улучшит коммуникации с бизнесом.

В противном случае бизнес может просто "уйти в тень", вовсе избегая уплаты каких-либо налогов, или даже начать протестовать. При этом такие прогнозы аналитики основывают на итогах собственного опроса 1 200 предпринимателей.

"Сейчас стороны (бизнес и государство) фактически торгуются в рамках общественного договора: каждая из них готова принять условия другой стороны, но лишь в случае, если и их требования будут выполнены.

И дело даже не в том, что предложенное значение НДС в 16% кажется бизнесу высоким.

Общее настроение предприятий скорее связано с тем, что государство, по их мнению, делает недостаточно для развития и поддержки бизнеса, а поэтому и повышать налоги, ничего более при этом не меняя, кажется бизнес-сообществу не совсем правильным.

И если они не почувствуют каких-то изменений, то могут отвернуться от государства", – сообщается в источнике.

Ранее эксперты рассказали, почему бизнес может удерживать цены на товары и услуги даже при снижении налогов.

А депутат отметил, что нагрузка от высокого НДС в итоге может быть возложена на бизнес, а не олигархов.

Также напомним, что глава МНЭ признал, что введение НДС 12% для застройщиков приведет к росту цен на жилье в Казахстане.