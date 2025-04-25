Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Почему налоговая реформа может не сработать в Казахстане, рассказали аналитики

Опубликовано:

Долларовые купюры
Деньги. Иллюстративное фото: RBFried/Getty Images

Повышение налога на добавленную стоимость должно увеличить поступления в бюджет. Но бизнес не платит НДС должным образом, а с высокими ставками может вовсе уйти в "тень". Об этом читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
close
Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Бизнес в Казахстане не платит налог на добавленную стоимость (НДС) в достаточном объеме, что может привести к провалу налоговой реформы, предусматривающей повышение ставки НДС до 16% и снижение порога для его уплаты до 40 млн тенге.
  • По данным Telegram-канала DATA HUB, за первый квартал 2025 года поступления по НДС снизились на 4,1% по сравнению с планом, особенно по НДС на товары и услуги, произведенные в Казахстане.
  • Аналитики предупреждают, что без улучшения доступа к финансированию, борьбы с бюрократией и коррупцией, а также улучшения коммуникации с бизнесом, повышение ставки НДС может привести к уходу бизнеса "в тень" или даже к протестам.

Вопрос повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) и снижения его порога активно обсуждались в Казахстане за последний год.

В результате был достигнут компромисс, который может быть принят с новым Налоговым кодексом (НК) – ставка НДС составит 16%, а порог для его уплаты будет снижен до 40 млн тенге.

Однако, как сообщает Telegram-канал DATA HUB, бизнес в текущих условиях уже не платит НДС в достаточных объемах. А изменения могут вовсе привести к провалу налоговой реформы.

Платежи растут, но не по НДС

Как отмечается в источнике, за первый квартал 2025 года бизнес заплатил в республиканский бюджет более 3,1 трлн тенге налогов, перевыполнив план на 2,8% или 84,6 млрд тенге. Однако прирост был получен за счет корпоративного подоходного налога (КПН) с крупного бизнеса – 1 трлн 019 млрд тенге, что на 4,1% больше плана.

А поступления по НДС, который занимает вторую крупную долю в статистике, снизились – 1 трлн 320,6 млрд тенге, что на те же 4,1% меньше плана.

Стопка монет падает на график с цифрами
Монеты. Иллюстративное фото: Adam Gault/Getty Images

"И вот если копнуть чуть глубже, то окажется, что самая "отстающая" статья – это НДС на произведенные товары, выполненные работы и оказанные услуги на территории Республики Казахстан (544,6 млрд тенге при плане в 652,2 млрд тенге).

То есть, если утрировать, то казахстанские компании не платят НДС так, как от них этого ждут", – отмечается в источнике.

Что будет при новых ставках

Для решения ситуации аналитики считают оправданным проведение налоговой реформы, которая сейчас активно рассматривается в рамках нового НК.

Однако они отмечают, что уровень исполнения обязательств по уплате НДС может не измениться, если государство не:

  • облегчит доступ к финансированию;
  • победит бюрократию и коррупцию;
  • улучшит коммуникации с бизнесом.

В противном случае бизнес может просто "уйти в тень", вовсе избегая уплаты каких-либо налогов, или даже начать протестовать. При этом такие прогнозы аналитики основывают на итогах собственного опроса 1 200 предпринимателей.

"Сейчас стороны (бизнес и государство) фактически торгуются в рамках общественного договора: каждая из них готова принять условия другой стороны, но лишь в случае, если и их требования будут выполнены.

И дело даже не в том, что предложенное значение НДС в 16% кажется бизнесу высоким.

Общее настроение предприятий скорее связано с тем, что государство, по их мнению, делает недостаточно для развития и поддержки бизнеса, а поэтому и повышать налоги, ничего более при этом не меняя, кажется бизнес-сообществу не совсем правильным.

И если они не почувствуют каких-то изменений, то могут отвернуться от государства", – сообщается в источнике.

Ранее эксперты рассказали, почему бизнес может удерживать цены на товары и услуги даже при снижении налогов.

А депутат отметил, что нагрузка от высокого НДС в итоге может быть возложена на бизнес, а не олигархов.

Также напомним, что глава МНЭ признал, что введение НДС 12% для застройщиков приведет к росту цен на жилье в Казахстане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2239266-pochemu-nalogovaya-reforma-mozhet-ne-srabotat-v-kazahstane-rasskazali-analitiki/