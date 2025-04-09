"Нагрузка ляжет не на олигархов, а на бизнес": депутат о решении по НДС в Казахстане

На заседании мажилиса депутаты высказали свое мнение о проекте нового Налогового кодекса, который предполагает повышение НДС до 16% и изменение порога для его уплаты, передает корреспондент NUR.KZ.

"Фракция "Ак жол" сразу же после заявления правительства о снижении порога НДС до 15 млн тенге в год заявила о недопустимости такого шага. Мы внесли предложение о сохранении порога НДС на уровне 78 млн тенге в год (20 тыс. МРП), которое еще 6 марта рабочая группа направила на заключение правительства.

Дело в том, что при обороте в 15 млн тенге/год и рентабельности 10-15%, чистая прибыль бизнеса составит 150-200 тысяч тенге в месяц на весь трудовой коллектив. И если там работает хотя бы 3-5 человек, то их зарплата упадет до 50-70 тысяч тенге, т. е. ниже черты бедности (35% от медианной зарплаты). Это создаст риски закрытия бизнеса или ухода в тень", - заявил депутат Азат Перуашев.

Он добавил, что для "выживания" хотя бы трех занятых человек годовой доход бизнеса должен быть не менее 6-7 млн тенге в месяц или около 80 млн тенге в год.

"Как видите, заявленный сейчас правительством компромисс в 40 млн проблему не решает. Кроме того, уважаемый господин Жумангарин сейчас сказал, что потери бюджета при пороге 40 млн составят 400 млрд тенге, но это тоже неправда. Потери составят не более 100 млрд, причем нужно иметь в виду, что это нагрузка не на олигархов, а на малый бизнес, который работает на пределе возможностей", - добавил Перуашев.

Напомним, сегодня в мажилисе, вице-премьер Серик Жумангарин, комментируя предложение правительства по НДС, назвал его компромиссом.

"НДС будет равен 16%. Порог по НДС - определить в размере 40 млн тенге. 40 млн тенге - это плод компромисса, который мы достигли. Но хочу сказать, что мы на этом фоне теряем 160 тысяч новых налогоплательщиков и где-то недобираем 400 млрд дополнительных поступлений", - сказал Жумангарин.

Позднее, хотя мнения и разошлись, депутаты путем голосования одобрили проект нового Налогового кодекса, который предусматривает одно из самых обсуждаемых изменений НДС до 16%.

Отметим, что до утверждения правок законопроект должны утвердить еще во втором чтении в мажилисе, затем - в сенате, и лишь затем его передадут на подпись президенту. После этого правки будут считаться утвержденными.

Поправки в налоговое законодательство

Ранее премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

После этого президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что предложенная правительством ставка НДС завышена, и поручил проработать этот вопрос, обсудив с экспертами.

На фоне этих заявлений казахстанцы запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге. После этого правительство озвучило варианты возможных ставок НДС - дифференциация составит 16%, 10% и 0.