Штрафуют ли за превышение средней скорости на дорогах Казахстана

В Казахстане начали фиксировать среднюю скорость автомобилей. За неполный месяц скоростной режим нарушили более 500 водителей, однако штрафы им пока не выписывают. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане с 4 декабря действует закон, который ввел новый вид нарушения для автомобилистов – превышение средней скорости. С этого момента некоторые камеры начали фиксировать не только текущую скорость движения транспортных средств, но и их среднюю скорость, которую они держали, пока ехали из пункта А в пункт Б.

Как сообщил портал "Колеса", заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха рассказал, что за неполный месяц на дорогах страны было выявлено 585 фактов превышения средней скорости. Однако пока нарушителей не штрафуют.

"На данный момент за превышение средней скорости еще никого не привлекли. В то же время на трассах стоят арки, которые давно уже работают, они измеряют моментальную скорость.

Если человек при допустимой скорости 140 километров в час проехал 160 километров в час условно, то он как привлекался, так и привлекается", – сообщил чиновник.

Отметим, что фиксируют среднюю скорость не на всех дорогах Казахстана, а только на некоторых прямолинейных участках. Так, ранее мы писали, что в пилотном проекте контроль средней скорости предусмотрен на трех платных трассах. Но портал сообщает, что наблюдение ведется на 16 участках.

Напомним, размеры штрафов за нарушение средней скорости такие же, как за "стандартное" превышение – от 5 до 60 месячных расчетных показателей (МРП), то есть от 18 460 до 221 520 тенге в 2024 году или же от 19 660 до 235 920 тенге в 2025 году.