Штрафы за превышение средней скорости в Казахстане: закон вступил в силу

Сегодня в Казахстане вступил в силу закон, по которому вводят ответственность за превышение средней скорости на прямолинейных участках дорог, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным медиапортала МВД Polisia.kz, нововведения коснутся всех водителей, передвигающихся по дорогам международного и республиканского значения.

"Ключевым моментом данных изменений является введение ответственности за превышение средней скорости на прямолинейных участках, который будет фиксироваться автоматическими системами фиксации.

Средняя скорость высчитывается путем деления пройденного пути на промежуток времени. Штраф составит от 5 до 40 МРП в зависимости от допущенного превышения средней скорости. То есть на разных участках дорог средняя скорость будет разной согласно формуле, которая будет индивидуально высчитывать автоматически каждый автомобиль, - заявила отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

По ее словам, новшество было введено с учетом анализа, где каждый третий на загородных трассах, погибает из-за превышения скоростного режима. В связи с данными изменениями МВД призвало всех участников дорожного движения" к соблюдению правил и уважению к другим участникам".

О том, что в Казахстане планируется ввести среднюю скорость движения, которая будет высчитываться автоматически на прямолинейных участках дорог и за городом, стало известно в мае текущего года.

О том, какие штрафы предусмотрены за нарушение, мы писали в специальном материале.

Также официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев разъяснял суть недавних поправок в законы страны. Ситуацию комментировал и представитель министерства транспорта.