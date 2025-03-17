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Проехали по пешеходному Арбату: мопедистов наказали в Алматы (видео)

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Мопедисты
Мопедисты. Кадр из видео: t.me/youralmaty

Мопедистов, проехавших по алматинскому Арбату - пешеходному проспекту Жибек Жолы, привлекли к ответственности, об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в Департаменте полиции города.

В telegram-канале Твой Алматы появился ряд видео, где большое количество мопедистов двигаются по пешеходному проспекту Жибек Жолы, а также по проспекту Райымбека. Некоторые из них ведут себя неосмотрительно, ставя транспортное средство на заднее колесо.

В полиции Алматы сообщили, что нарушители привлечены к ответственности.

"Сотрудниками Управления местной полицейской службы за нарушения ПДД задержаны водители мопедов. В отношении них составлены административные протоколы по статьям 615 и 620 КРКобАП. Мопеды водворены на специализированную штрафную стоянку.

Напоминаем, что продолжается кампания по регистрации мопедов. Полиция Алматы требует от владельцев мопедов заблаговременно зарегистрировать свое транспортное средство с учетом изменений законодательства. С 5 апреля будут проводиться локальные, целенаправленные, масштабные рейдовые мероприятия", - сообщили в полиции.

В ведомстве добавили, что в случае, если мопеды не будут поставлены на учет, это будет считаться нарушением ПДД. За это мопедисты будут привлечены к ответственности, а их транспортные средства будут помещены на специализированную штрафную стоянку.

"Это требование законодательства и оно подлежит неукоснительному соблюдению", - заключили в Департаменте полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2228645-proehali-po-peshehodnomu-arbatu-mopedistov-nakazhut-v-almaty-video/