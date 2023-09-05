Какой штраф грозит за неправильно припаркованный электросамокат в Казахстане

Самокат. Иллюстративное фото: pixabay.com

Арендные электросамокаты порой оставляют посреди тротуаров. Однако в Казахстане были приняты новые правила, затрагивающие и вопросы их парковки. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

30 августа 2023 года в Казахстане вступили в силу новые правила дорожного движения для электросамокатов.

Они предписывают соблюдать такие требования, как жесткий скоростной режим (не более 25 км/ч по правому краю дороги и менее 6 км/ч по тротуару), необходимость наличия водительских прав для езды по проезжей части и т.д.

Однако, как отмечают в Kolesa.kz, новые правила также затронули вопросы парковки арендных электросамокатов, которые обычно могли оставить посредине тротуара, на проезжей части и так далее.

Как нужно парковать самокат

"У компаний-прокатчиков есть четкие правила, регламентирующие, как и где можно оставлять самокаты. Обычно они прописаны в договорах аренды или в разделе FAQ на официальных сайтах", – отмечается в источнике.

Однако часто казахстанцы их не соблюдают, что может вызвать риски дорожно-транспортных происшествий.

Самокаты. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Чтобы этого избежать, достаточно следовать определенным инструкциям:

оставлять арендные электросамокаты на специальных парковочных зонах, которые отмечаются в приложениях для использования устройств;

ставить самокат на подножку;

убедиться, что он не препятствует движению пешеходов и/или транспортных средств;

не создает помехи работе коммунальных и иных служб;

не загораживает въезды, проезды, выходы или иные пути движения как пешеходов, так и транспорта.

Также имеются и прочие специфические требования. Например, самокаты нельзя оставлять на частных территориях с ограниченным доступом. Также устройства нельзя бросать в закрытых (в том числе подземных) паркингах, подземных переходах, внутри станций метро и так далее.

Штрафы за нарушения

Как отмечается в источнике, сервисы, предоставляющие услуги по аренде электросамокатов, имеют свои меры наказания для пользователей, допускающих нарушения правил использования или парковки.

При этом сумма взыскания за подобные нарушения может составить от 5 тыс. до 45 тыс. тенге, в зависимости от условий отдельно взятой компании.

Для выявления нарушителей могут быть использованы их данные, которые вносятся для аренды устройства, а также сведения об оказании услуги (местоположение, запись истории эксплуатации в специальной базе данных).

Поэтому важно соблюдать не только новые правила передвижения на электросамокатах, но и требования к их парковке.

Напомним, что в Казахстане планируют создать зоны, свободные от самокатчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2035186-kakoy-shtarf-grozit-za-nepravilno-priparkovannyy-elektrosamokat-v-kazahstane/