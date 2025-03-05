Стало известно, какой штраф грозит за незаконную прописку в Астане

Вице-министр нацэкономики Бауржан Омарбеков в кулуарах мажилиса высказался об ответственности за нарушение норм, ограничивающих прописку в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Бауржан Омарбеков подчеркнул, что на сегодня в административном кодексе действует штраф за нарушение норм прописки и временного проживания. Его размер составляет 10 МРП (39 320 тенге).

"Проектом закона мы предполагаем, что за данное нарушение ответственность будет в два раза увеличена. То есть если законопроект примут, наказание составит, возможно, 20 МРП (78 640 тенге). Это для владельцев жилья, кто допустил нарушение.

Для работников ЦОНов, которые видят, но регистрируют, будет другая ответственность, возможно, даже уголовная ответственность - в случае фальсификации документов", - указал вице-министр.

Ранее сообщалось, что в мажилисе парламента Казахстана рассматривается законопроект, которым регулируются вопросы миграции в Астану. Предлагается ввести лимиты на регистрацию лиц в квартирах.

Позже заместитель премьер-министра Серик Жумангарин заявил о необходимости ограничить поток миграции в столицу и распределить его равномерно между остальными регионами страны.

Жумангарин также сообщил, что в Астане выявили адрес, по которому были прописаны 3450 человек.

В прошлом году мы писали, что более 200 тысяч казахстанцев наказали за наличие у них "резиновых" квартир - больше всего их оказалось в Алматы, Астане и Шымкенте.

При этом эксперты рассказывали, почему казахстанцам следует проверить "прописанных" жильцов в своих квартирах и домах. Подчеркивалось, что регистрация по месту жительства является не просто формальной процедурой, ведь нарушения в этой сфере грозят как убытками, так и штрафами.

В конце декабря стало известно, что собственников жилья в Казахстане будут наказывать за "резиновые" квартиры.

Ранее мы не раз писали о случаях, когда в одной квартире было прописано большое количество людей. Так, к примеру, в Астане осудили владельца "однушки", где было зарегистрировано около 1000 человек. Сообщалось, что в однокомнатной квартире площадью 35,7 кв. м зарегистрировали 937 человек.

До этого "резиновые" квартиры были выявлены в ряде регионов Казахстана - прокуроры нашли 22 тыс. иностранцев, зарегистрированных по фиктивным адресам.

В марте прошлого года в сельском доме в Алматинской области оказались зарегистрированы 300 иностранцев. Было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.