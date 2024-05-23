В Астане в одну из квартир прописали почти тысячу человек

Вопросы противодействия нелегальной миграции обсудили в Генпрокуратуре РК - выявлены каналы миграции и факты фиктивной регистрации мигрантов, передает NUR.KZ ср ссылкой на надзорное ведомство.

Как оказалось, в ходе проверок в шести регионах (Жамбылская, Туркестанская, Северо-Казахстанская, Карагандинская области, города Алматы и Астана) прокуроры выявили каналы незаконной миграции - начаты досудебные расследования.

Подчеркивается, что в Карагандинской области пресечена деятельность преступной группы, включающей сотрудников ЦОНов, медицинских учреждений и так называемых "помогаек", которые за деньги подделывали трудовые договоры, медицинские справки и оформляли фиктивную регистрацию в жилье.

А в Кордайском районе при координации прокуратуры Жамбылской области задержаны трое граждан Казахстана и Кыргызстана, которые, как считают в прокуратуре, организовали незаконное пересечение границы 20 гражданам Пакистана.

"Один из них обеспечивал мигрантов транспортом и жильем и уже осужден, дело в отношении двух других направлено в суд. (гражданин М. осужден к лишению свободы, дело в отношении граждан А. и О. направлено в суд)", - уточнили в прокуратуре.

Прокуроры выявили 22 тыс. иностранцев, зарегистрированных по фиктивным адресам, в так называемых "резиновых квартирах".

В одной квартире в Астане было зарегистрировано 937 человек, включая иностранцев, хотя там проживала только одна семья.

А в Алматинской области выявлено 13 тыс. таких фактов.

Всего по результатам проверок начато 42 досудебных расследования, связанных с подделкой документов, незаконным пересечением границы, неисполнением судебных актов и другими нарушениями.

Отметим, что в Казахстане на регулярной основе выявляют нелегальных мигрантов из стран Центральной Азии и Африки.

На днях полицейские Алматы депортировали 35 граждан Узбекистана, Таджикистана и России, которые незаконно находились на территории Казахстана. А в феврале полицейские Алматы задержали 28 нелегальных мигрантов из Африки.

В феврале этого года в Минтруда рассказали, откуда в Казахстан едет большинство трудовых мигрантов.