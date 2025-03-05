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"Резиновые" квартиры": лимиты для регистрации жителей предлагают ввести в Астане

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Новое жилье
Ключи от квартиры. Иллюстративное фото: xijian / Getty Images

В мажилисе парламента Казахстана рассматривается законопроект, которым регулируются вопросы миграции в Астану, передает корреспондент NUR.KZ.

Новеллы представил вице-премьер - глава МНЭ Серик Жумангарин.

"В крупных городах мира доступно качественное образование и медицина, развитая инфраструктура, инновации и технологии, что, в свою очередь, способствует быстрой урбанизации. Этот процесс характерен и для нашей страны.

В настоящее время население стремится к жизни в крупных городах, что приводит к проблеме так называемых "резиновых" квартир. Как показывает практика, имеются факты регистрации собственниками жилищ многочисленных граждан без фактического проживания", - сказал он.

Для решения данного вопроса вице-премьером озвучены следующие законодательные изменения:

  • по утверждению норматива регистрации по месту постоянного и временного проживания на территории столицы, то есть маслихатом будет определено, сколько квадратных метров на одного гражданина;
  • по установлению запрета регистрации на территории столицы сверх установленных нормативов.

Отмечается, что нормативы регистрации не будут распространяться при регистрации собственником жилища супруга и близких родственников.

Также в рамках предлагаемых корректировок в КоАП будет усилена ответственность по допущению собственником жилища регистрации физлиц, которые фактически не проживают, либо непринятие мер по снятию с регистрации физических лиц, зарегистрированных и не проживающих в жилищах.

Ранее сообщалось, что более 200 тысяч казахстанцев наказали за наличие у них "резиновых" квартир - больше всего их оказалось в Алматы, Астане и Шымкенте.

При этом эксперты рассказывали, почему казахстанцам следует проверить "прописанных" жильцов в своих квартирах и домах. Подчеркивалось, что регистрация по месту жительства является не просто формальной процедурой, ведь нарушения в этой сфере грозят как убытками, так и штрафами.

В конце декабря стало известно, что собственников жилья в Казахстане будут наказывать за "резиновые" квартиры.

Ранее мы не раз писали о случаях, когда в одной квартире было прописано большое количество людей. Так, к примеру, в Астане осудили владельца "однушки", где было зарегистрировано около 1000 человек. Сообщалось, что в однокомнатной квартире площадью 35,7 кв. м зарегистрировали 937 человек.

До этого "резиновые" квартиры были выявлены в ряде регионов Казахстана - прокуроры нашли 22 тыс. иностранцев, зарегистрированных по фиктивным адресам.

В марте прошлого года в сельском доме в Алматинской области оказались зарегистрированы 300 иностранцев. Было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2225618-rezinovye-kvartiry-limity-dlya-registracii-zhiteley-predlagayut-vvesti-v-astane/