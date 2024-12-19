Собственников жилья в Казахстане будут наказывать за "резиновые" квартиры

Полицейские взялись за "резиновые" квартиры в Казахстане и намерены привлекать к ответственности собственников жилья, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, министерством внутренних дел уделяется особое внимание совершенствованию системы регистрации по месту жительства граждан. Такая регистрация, как отмечают в ведомстве, необходима для получения документов, удостоверяющих личность, трудоустройства, определения ребенка в детский сад или школу, а также получения пособий и льгот.

Сегодня регистрация по месту жительства полностью автоматизирована, и зарегистрироваться можно тремя способами:

первый способ - в любом отделении Центра обслуживания населения, где достаточно иметь удостоверение личности, а также присутствие собственника жилья;

второй - через интернет-портал "электронного правительства", где гражданин может подать заявку на регистрацию, а собственник дать согласие;

третий способ прописки реализован МВД совместно с банками через мобильное приложение.

"Необходимо отметить, что законодательством предусмотрена ответственность за проживание без документов личности, а также без регистрации по месту жительства, месту временного пребывания. Для информирования населения о необходимости регистрации по месту жительства и актуализации адресных сведений направляются SMS-уведомления.

За отсутствие регистрации сроком до одного месяца предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения. За превышение данного срока предусмотрен штраф в размере 7 МРП, а за повторное нарушение в течение года - штраф в размере 13 МРП. За допущение проживания лиц без регистрации собственникам жилья грозит штраф в размере 10 МРП, а при повторном нарушении в течение года - до 20 МРП", - напомнили в полиции.

Между тем, полиция продолжает работу по выявлению граждан, проживающих без регистрации по месту жительства, а также объявлений, предлагающих услуги по регистрации за деньги.

"Для выявления и пресечения фактов массовой регистрации граждан по одному адресу в департаменты полиции направлено указание проверить все адреса, имеющие признаки "резиновых" квартир, с целью снятия с регистрации фактически не проживающих лиц и привлечения к ответственности собственников жилья", - подытожили в МВД.

Ранее сообщалось, что более 200 тысяч казахстанцев наказали за наличие у них "резиновых" квартир - больше всего их оказалось в Алматы, Астане и Шымкенте.

При этом не так давно эксперты рассказывали, почему казахстанцам следует проверить "прописанных" жильцов в своих квартирах и домах. Подчеркивалось, что регистрация по месту жительства является не просто формальной процедурой, ведь нарушения в этой сфере грозят как убытками, так и штрафами.

Напомним, в июле текущего года мы писали, что в Астане осудили владельца "однушки", где было зарегистрировано около 1000 человек. Сообщалось, что в однокомнатной квартире площадью 35,7 кв. м зарегистрировали 937 человек.

До этого "резиновые" квартиры были выявлены в ряде регионов Казахстана - прокуроры нашли 22 тыс. иностранцев, зарегистрированных по фиктивным адресам.

В марте в сельском доме в Алматинской области оказались зарегистрированы 300 иностранцев. Было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.