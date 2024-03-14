"Резиновые" дома нашли в Алматинской области

В сельском доме в Алматинской области оказались зарегистрированы 300 иностранцев. Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, выявлены 278 домов, в которых были прописаны более 12 тыс. иностранцев. Причем среди этих домов имелись как жилые, так и несуществующие адреса.

"К примеру, в одном из домов села Батан Карасайского района были зарегистрированы более 300 иностранных граждан", - рассказали в прокуратуре.

По этим фактам возбуждено уголовное дело по ст.394 УК РК (Организация незаконной миграции).

Также выявлены факты неуплаты 79 млн тенге налогов на 3000 трудовых мигрантов в госказну, по которым проводится работа по взысканию.

Более того, 29 мигрантов, подлежащих выдворению по решению суда, и 43 мигранта, совершивших уголовное правонарушение, не выдворены из страны.

"В целом в рамках проверки прокуратурой Алматинской области выявлены более 600 нарушений миграционного законодательства. К дисциплинарной ответственности привлечены 17 сотрудников миграционной полиции", - рассказали в надзорном органе.

Сообщается, что ведется работа по устранению нарушений.

Отметим, что по ст.394 УК РК организация незаконной миграции путем предоставления транспортных средств либо поддельных документов, либо жилого или иного помещения, а также оказания гражданам, иностранцам и лицам без гражданства иных услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории Республики Казахстан наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее полицейские выявили граждан Таджикистана, нелегально работавших сортировщиками твердых бытовых отходов в Петропавловске. Нарушителям грозит штраф. Также ведется сбор административного материала в отношении работодателя, допустившего незаконное привлечение иностранной рабочей силы.

Также в начале марта в Астане на территории мусороперерабатывающего завода полицейские выявили 37 граждан Узбекистана, которые незаконно трудились без разрешения местного исполнительного органа.

А в феврале в Петропавловске по подозрению в получении взяток и организации незаконной миграции задержали и водворили в изолятор временного содержания бывшего инспектора отделения миграционной службы.