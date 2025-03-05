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Адрес, где были прописаны 3450 человек, выявили в Астане

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Ключи от квартиры
Ключи от квартиры. Иллюстративное фото: pexels.com

В Астане выявили адрес, по которому были прописаны 3450 человек, об этом в кулуарах мажилиса рассказал заместитель премьер-министра Серик Жумангарин, передает NUR.KZ.

Как отметил Жумангарин, ограничить въезд в Астану нельзя, но порой в квартирах оказываются прописаны не десятки и даже не сотни человек.

"Для тех, кто занят на низкооплачиваемых работах, это возможность, которую никто не закрывает здесь. Мы не имеем права закрыть эти возможности, потому что в Конституции каждый имеет право на свободу выбора места жительства.

Мы просто ограничиваем количество людей, которые могут прописаны на одной площади. Это совсем другая вещь. И это мировая практика", - говорит Жумангарин.

По его словам, вопрос достаточно глубокий, его надо решать не спеша.

"Астана - настолько большой город, у полиции не хватит сил, служб, чтобы все адреса проверить. Но только что мне коллега показал - я ранее говорил о том, что на одном адресе прописаны 800 человек, - оказывается, выявили адрес, где было прописано 3450 человек. Это же невозможно, поэтому этот вопрос надо решать системно", - заключил заместитель премьер-министра.

Ранее сообщалось, что в мажилисе парламента Казахстана рассматривается законопроект, которым регулируются вопросы миграции в Астану. Предлагается ввести лимиты на регистрацию лиц в квартирах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2225652-adres-gde-byli-propisany-3450-chelovek-vyyavili-v-astane/