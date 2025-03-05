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"Голова – деревне, хвост – городу": поток миграции в Астану могут ограничить

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Жители Астаны гуляют по улице
Казахстанцы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин заявил о необходимости ограничить поток миграции в столицу и распределить его равномерно между остальными регионами страны, передает NUR.KZ.

Во время заседания мажилиса парламента депутат задал вопрос Серику Жумангарину о том, какие меры предлагаются для сбалансированного развития столицы и городов республиканского значения, чтобы избежать гиперцентрированности на одной территории, ведь концентрация ресурсов на развитие только столицы может привести еще к большему оттоку населения из сельских и малых городов. Это может привести к увеличению социальной напряженности и к экономическим дисбалансам.

"На самом деле у нас программы развития сельских территорий тоже предусмотрены на сегодняшний день. Достаточно хорошо потенциал сельских населенных пунктов растет. У нас 1200 опорных сел, 2300 спутниковых сельских населенных пунктов. Да, число сельских населенных пунктов за последнее время сократилось, но это, в принципе… у нас такая политика была - укрепление сельских населенных пунктов", - говорит Жумангарин.

Он привел в пример китайскую концепцию - опорные сельские населенные пункты.

"Есть такая китайская концепция - опорные сельские населенные пункты, "голова - деревне, хвост - городу", чтобы люди не уезжали из деревни в города. Ну и различные программы бюджетной помощи - "С дипломом в село" и так далее. Поэтому, что касается развития Астаны, то этот закон - это попытка хорошая, я считаю, для того чтобы внести ясность во многие элементы. Прописка, внешний облик, зеленый пояс - чтобы город был удобным, безопасным для жизни.

И, естественно, попытка его все-таки каким-то образом ограничить. Потому что есть Астана, есть астанинская агломерация… понятно, что она будет расти. Но что касается Астаны, то во всем мире столицы - это такие, достаточно компактные образования… если брать столицы различных стран мира - там 200-300 тысяч человек проживает. В Астане уже скоро, наверное, 1,5 млн будет проживать, если брать с миграцией", - заявил заместитель премьер-министра.

Он добавил, что это делает нагрузку на инфраструктуру достаточно серьезной, но законодательство рассчитано на то, чтобы ограничить поток миграции в столицу и распределить его равномерно между остальными регионами Казахстана.

Также в мажилисе рассматривается законопроект, которым регулируются вопросы миграции в Астану. Так, предлагается определить количество квадратных метров на одного гражданина по регистрации и запретить регистрацию на территории столицы сверх установленных нормативов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2225610-golova-derevne-hvost-gorodu-potok-migracii-v-astanu-mogut-ogranichit/