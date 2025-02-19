Проверьте свои авто: когда казахстанцы должны уплатить транспортный налог

В 2025 году автовладельцы должны уплатить транспортный налог за прошедший 2024 год. При этом расчет вносимой суммы будет основан на значении МРП за прошлый год. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.
- В Казахстане транспортный налог за 2024 год необходимо уплатить до 1 апреля 2025 года, при расчете будет использоваться значение МРП за 2024 год (3 692 тенге).
- Сумму налога можно рассчитать с помощью онлайн-калькуляторов на сайте kgd.gov.kz, в приложении e-Salyq Azamat или в мобильных приложениях некоторых банков.
- При неуплате налога в срок начисляется пеня, а если долг превышает 1 МРП, через 30 дней формируется налоговый приказ о взыскании, который может привести к аресту счетов и имущества должника.
Транспортный налог в обязательном порядке уплачивают все владельцы транспортных средств. Исключение составляют некоторые категории граждан, освобожденных от налога.
Сумма зависит от объема двигателя транспортного средства – чем он меньше, тем дешевле обходится платеж. Уплата производится до 1 апреля следующего года, который идет после отчетного.
Другими словами, налог за 2024 год должен быть уплачен до 1 апреля 2025 года. При этом расчет применяется на основе МРП за прошлый год – 3 692 тенге (для сравнения: в 2025 году этот показатель вырос до 3 932 тенге).
Как рассчитать сумму налога
Сумма, подлежащая к оплате за транспортный налог, рассчитывается на основе характеристик автомобиля.
Узнать точное значение можно с помощью онлайн-ресурсов:
- на сайте kgd.gov.kz – специальный калькулятор для расчета налога;
- в мобильном приложении e-Salyq Azamat – в разделе "Калькуляторы";
- в мобильных приложениях некоторых банков – в разделах "Платежи"-"Налоги"-"Налог на транспорт".
Произвести уплату налога можно в банковских приложениях, через отделения или сайт "Казпочты", сайт "Электронного правительства" или приложение e-Salyq Azamat.
При этом важно не упустить дату платежа во избежание неприятных последствий.
Если забыть про налог или игнорировать его
После 1 апреля владельцы транспортных средств, не уплатившие соответствующий налог, столкнутся с начислением пени. Она приведет к росту суммы оплаты.
В случае дальнейшего игнорирования обязательного платежа могут последовать более строгие меры воздействия: если долг превышает 1 МРП, то через 30 дней просрочки будет сформирован налоговый приказ о взыскании задолженности.
Еще через пять дней данный налоговый приказ будет передан на принудительное взыскание частным судебным исполнителям (ЧСИ).
В результате у должников могут оказаться арестованными счета и имущество (например, изымают автомобиль), а в итоге вместе с суммой налога им также придется оплачивать услуги ЧСИ.
Поэтому следует заранее проверить стоимость предстоящего платежа за 2024 год и произвести его вовремя.
Напомним, что уплата транспортного налога обязательна даже для тех граждан, которые продали свои автомобили в 2024 году.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2221709-proverte-svoi-avto-kogda-kazahstancy-dolzhny-uplatit-transportnyy-nalog/