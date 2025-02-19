Проверьте свои авто: когда казахстанцы должны уплатить транспортный налог

В 2025 году автовладельцы должны уплатить транспортный налог за прошедший 2024 год. При этом расчет вносимой суммы будет основан на значении МРП за прошлый год. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане транспортный налог за 2024 год необходимо уплатить до 1 апреля 2025 года, при расчете будет использоваться значение МРП за 2024 год (3 692 тенге).

Сумму налога можно рассчитать с помощью онлайн-калькуляторов на сайте kgd.gov.kz, в приложении e-Salyq Azamat или в мобильных приложениях некоторых банков.

При неуплате налога в срок начисляется пеня, а если долг превышает 1 МРП, через 30 дней формируется налоговый приказ о взыскании, который может привести к аресту счетов и имущества должника.

Транспортный налог в обязательном порядке уплачивают все владельцы транспортных средств. Исключение составляют некоторые категории граждан, освобожденных от налога.

Сумма зависит от объема двигателя транспортного средства – чем он меньше, тем дешевле обходится платеж. Уплата производится до 1 апреля следующего года, который идет после отчетного.

Другими словами, налог за 2024 год должен быть уплачен до 1 апреля 2025 года. При этом расчет применяется на основе МРП за прошлый год – 3 692 тенге (для сравнения: в 2025 году этот показатель вырос до 3 932 тенге).

Как рассчитать сумму налога

Сумма, подлежащая к оплате за транспортный налог, рассчитывается на основе характеристик автомобиля.

Узнать точное значение можно с помощью онлайн-ресурсов:

на сайте kgd.gov.kz – специальный калькулятор для расчета налога;

в мобильном приложении e-Salyq Azamat – в разделе "Калькуляторы";

в мобильных приложениях некоторых банков – в разделах "Платежи"-"Налоги"-"Налог на транспорт".

Стикер на фоне ноутбука и блокнота. Иллюстративное фото: Anna Blazhuk/Getty Images

Произвести уплату налога можно в банковских приложениях, через отделения или сайт "Казпочты", сайт "Электронного правительства" или приложение e-Salyq Azamat.

При этом важно не упустить дату платежа во избежание неприятных последствий.

Если забыть про налог или игнорировать его

После 1 апреля владельцы транспортных средств, не уплатившие соответствующий налог, столкнутся с начислением пени. Она приведет к росту суммы оплаты.

В случае дальнейшего игнорирования обязательного платежа могут последовать более строгие меры воздействия: если долг превышает 1 МРП, то через 30 дней просрочки будет сформирован налоговый приказ о взыскании задолженности.

Еще через пять дней данный налоговый приказ будет передан на принудительное взыскание частным судебным исполнителям (ЧСИ).

В результате у должников могут оказаться арестованными счета и имущество (например, изымают автомобиль), а в итоге вместе с суммой налога им также придется оплачивать услуги ЧСИ.

Поэтому следует заранее проверить стоимость предстоящего платежа за 2024 год и произвести его вовремя.

Напомним, что уплата транспортного налога обязательна даже для тех граждан, которые продали свои автомобили в 2024 году.

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