Нужно ли ликвидировать ЧСИ в Казахстане, рассказал эксперт

На сайте петиций предлагают запретить частных судебных исполнителей в Казахстане из-за злоупотребления полномочиями. Но эксперт считает это попыткой избежать оплаты долгов, сообщает NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ На сайте петиций предлагают запретить частных судебных исполнителей (ЧСИ) в Казахстане из-за предполагаемых злоупотреблений, но эксперт Азамат Нуртан считает это попыткой должников избежать оплаты долгов.

По мнению эксперта, деятельность ЧСИ не противоречит законам и направлена на восстановление нарушенных прав взыскателей, а статистика исполнения документов улучшилась после внедрения института ЧСИ.

Азамат утверждает, что проблема заключается не в институте ЧСИ или нормах закона, а в механизме реализации норм права, и предлагает улучшать систему частного исполнения, а не отменять ее.

Частные судебные исполнители (ЧСИ) – это лица, которые занимаются частной практикой по исполнению судебных решений (исполнительных документов). Обычно они ассоциируются с финансовыми трудностями и арестом имущества.

Но ЧСИ также помогают казахстанцам взыскивать деньги со своих должников законными способами.

В декабре 2024 года в Казахстане запустили петицию о запрете частных судебных исполнителей. Ее авторы отмечают, что ЧСИ превышают свои полномочия и нарушают права казахстанцев.

А среди проблем в их работе указывается отсутствие должного контроля за деятельностью, нечеткость процедур и механизмов контроля, конфликт интересов и коммерциализация, а также недостаточные меры защиты должников.

Поэтому они предлагают:

ликвидировать ЧСИ, а их функции "передать исключительно государственным органам, находящимся под строгим контролем и не имеющим коммерческого интереса";

разработать систему эффективного государственного надзора за исполнением судебных решений, а также включить в законодательство положения, гарантирующие защиту прав должников от неправомерных действий исполнителей;

вернуть должникам "единственное жилье, право на вождение, минимальные доходы, выезд из страны и социальные выплаты".

Столбики монет. Иллюстративное фото: sefa ozel/Getty Images

Согласно мнению эксперта в сфере юриспруденции Азамата Нуртан, опубликованному на портале Параграф "Юрист", некоторые проблемы в институте ЧСИ имеются. Но требуется не его отмена, а реальные механизмы дальнейшего улучшения системы частного исполнения.

"В части предложений авторы петиции противоречат сами себе, предлагая то ликвидировать деятельность ЧСИ, то ввести ограничения на деятельность ЧСИ, усилить их ответственность и так далее, все их тезисы являются не состоятельными и не обоснованными....

Если рассмотреть опыт Казахстана, то после внедрения института ЧСИ, по сравнению с прежними показателями, улучшилась статистика исполнения исполнительных документов.

Следует также отметить, что в отдельных исследованиях опыт Казахстана по внедрению и деятельности института ЧСИ рассматривается как положительный", – сообщает эксперт.

Зачем нужны ЧСИ

Как отмечает эксперт, должники нарушают права взыскателей (физических или юридических лиц), не возвращая им долги. А взыскатели пользуются законным способом защиты своих интересов – через судебное решение и ЧСИ, если должник не хочет исполнять решение суда добровольно.

Поэтому деятельность ЧСИ, направленная на восстановление нарушенных прав, не противоречит международным и национальным принципам и нормам, а, наоборот, реализует эти принципы и нормы.

Выявление задолженности. Иллюстративное фото: maroke/Getty Images

Также, согласно сообщению Азамата Нуртан, деятельность частных судебных исполнителей не является предпринимательством. Это указано в пункте 3 статьи 137 Закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей".

Их основная цель заключается не в извлечении прибыли, а в эффективном исполнении исполнительных документов.

В свою очередь часть денег, получаемых за свои услуги (от 3 до 25% от суммы взыскания), ЧСИ в обязательном порядке тратят на поддержание своей деятельности, оплату налогов и так далее.

А если исполнительный документ имущественного характера был исполнен частично, то они получат только часть оплаты за свои услуги, пропорционально взысканной сумме или стоимости имущества.

Поэтому ЧСИ не могут быть заинтересованы получить деньги только за себя – им нужно добиться своевременного исполнения именно по основному долгу, иначе они не получат оплату.

Спор. Иллюстративное фото: freepik.com/yanalya

Как отмечает эксперт, предлагаемые в петиции меры можно расценивать как:

перекладывание вины с должников на ЧСИ – хотя должники нарушают своим неисполнением права и интересы другого лица, а судоисполнители лишь выполняют свою работу согласно требованиям закона;

– хотя должники нарушают своим неисполнением права и интересы другого лица, а судоисполнители лишь выполняют свою работу согласно требованиям закона; обвинение ЧСИ в своих проблемах, возникающих в рамках исполнительного производства – эти проблемы возникают в связи с нежеланием самого должника нести ответственность за нарушение им же субъективных прав и интересов другого лица.

"Проблема, по большому счету, заключается не в самом институте ЧСИ и даже не в нормах закона (в нем все регулируется и охватывается: контроль и надзор за деятельностью ЧСИ, ответственность ЧСИ и возможность обжаловать его действия и решения, а также иные вопросы исполнительного производства), а, возможно, проблема больше в механизме реализации норм права.

Сама же петиция по содержанию больше походит на попытку должников избежать оплаты суммы задолженности и, соответственно, ответственности в рамках исполнительного производства", – заключает эксперт.

Ранее мы рассказывали, чем коллекторы отличаются от частных судебных исполнителей.

Также напомним, что под видом ЧСИ и сотрудников полиции могут скрываться мошенники, угрожающие арестом должникам.

Дополнительно мы рассказывали, как должники по алиментам и штрафам могут не оплачивать услуги ЧСИ в Казахстане.