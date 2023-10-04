Кто освобожден от транспортного налога в Казахстане

Возможность не платить налог за транспорт имеют не только лица из социально-уязвимых слоев населения, но и некоторые специалисты. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Налогом на транспорт в Казахстане является специальный ежегодный сбор, сумма которого зависит от объема двигателя транспортного средства.

Например, за "малолитражки" с объемом менее 3 литров казахстанцы платят от 3 450 тенге до 31 050 тенге за 2023 год. А если показатели объема будут выше, то и платеж окажется дороже – до почти 700 тыс. тенге.

На стоимость налога влияет и возраст авто – для машин с большим объемом двигателя, ввезенных в Казахстан до 31 декабря 2013 года, налоговая ставка будет ниже, чем у более "свежих".

При этом некоторые казахстанцы могут иметь освобождение от данного платежа в бюджет. Так, согласно пункту 3 статьи 490 Налогового кодекса РК, сразу несколько категорий граждан могут рассчитывать на подобные послабления, касающиеся легковых авто.

Юридические лица

Право не платить транспортный налог за легковой автомобиль имеют главы и (или) члены крестьянского или фермерского хозяйства, применяющие соответствующий их деятельности специальный налоговый режим.

Так, они могут быть освобождены от платежей в бюджет по легковым транспортным средствам, используемым в деятельности, на которую распространяется действие такого специального налогового режима.

Калькулятор, монеты, модель автомобиля. Иллюстративное фото: freepik.com

То есть они могут не платить транспортный налог на один автомобиль с объемом двигателя включительно до 2 500 кубических сантиметров на одно крестьянское или фермерское хозяйство.

Также не платят этот налог:

государственные учреждения и государственные учебные заведения среднего образования;

общественные объединения лиц с инвалидностью (по одному легковому автотранспорту с объемом двигателя не более 3 000 кубических сантиметров).

Физические лица

Что касается непосредственно граждан Казахстана, то среди физлиц освобождение от транспортного налога затрагивает льготников. Например, это касается многодетных матерей, удостоенных звания «Мать-героиня» или награжденных подвеской «Алтын алқа» либо «Күміс алқа».

Они могут не платить налог за один легковой автомобиль, находящийся у них на праве собственности.

Такое же послабление имеют и лица с инвалидностью по личным мотоколяскам и автомобилям. Однако их родители или ухаживающие за ними лица не имеют подобного освобождения от налога на авто.

Напомним, что ранее депутаты предложили ввести новые льготы и автокредит для многодетных женщин.

Ключи от автомобиля и кошелек. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Среди льготников, освобожденных от транспортного налога (на одно личное авто), также стоит отметить:

ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) и приравненных к ним лиц, а также ветеранов боевых действий на территории других государств;

обладателей орденов и медалей бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ, а также лиц, проработавших (прослуживших) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденных орденами и медалями;

героев бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ, героев Советского Союза и герои Социалистического Труда;

лиц, удостоенных званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi», награжденных орденом Славы трех степеней и орденом «Отан».

При этом освобождение от налога относится только к легковым авто с объемом двигателя менее 4 литров. И если у льготников имеется сразу несколько машин, то от транспортного налога освобождается только одна единица с наибольшей суммой исчисленного налога.

А льготы для более мощных машин (свыше 4 литров) предусмотрены для указанных лиц, которые успели оформить подобные автомобили на свое имя до 31 декабря 2013 года.

Напомним, что ранее в Казахстане предложили отменить налог для авто с малым объемом двигателя.

Также были озвучены инициативы о включении транспортного налога в стоимость топлива.