Более 100 тыс. алматинцев еще не уплатили налог на транспорт. Что будет, если не сделать это вовремя

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Какую сумму задолжали автовладельцы Алматы, не уплатив налог на транспорт и что ждет неплательщиков, корреспонденту NUR.KZ рассказали в Департаменте госдоходов города.

В департаменте сообщили, что 105 тысяч алматинцев все еще не оплатили налог на транспорт - при том, что сделать это нужно до 1 апреля текущего года. Общая сумма неуплаченного налога на данный момент составляет более 1,5 млрд тенге.

В ДГД рассказали, что в Алматы автовладельцами является 441 221 физическое лицо. На праве собственности они имеют 709 944 транспортных средства, по которым начислено в качестве налога за 2022 год - 16,6 млрд тенге.

"По сравнению с 2021 годом количество транспортных средств увеличилось на 108 124 автомобилей, или 18% соответственно, налоговая база - на 2,2 млрд тенге.

Важно знать, что по истечении срока уплаты налога лицам, не уплатившим налог на транспорт, будут применены следующие меры: начисление пени за каждый день просрочки в размере 1,25-кратной ставки рефинансирования, налоговые органы в целях принудительного взыскания направят налоговые приказы судебным исполнителям, на основании которых будет наложен арест на имущество и банковские счета, ограничение выезда заграницу. Кроме того, предусмотрены судебные издержки, составляющие до 25% от суммы долга", - сообщили в ДГД.

В ведомстве призвали оплатить налог на транспорт до истечения срока оплаты.

Сумму налога можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора в мобильном приложении е-Salyq Azamat или на сайте www.kgd.gov.kz. Подробности можно узнать по номеру 1414/3.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2014692-bolee-100-tys-almatintsev-esche-ne-uplatili-nalog-na-transport-chto-budet-esli-ne-sdelat-eto-vovremya/