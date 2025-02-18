Снизить количество старых авто и создать зоны с ограничениями для машин предложили в Алматы

Снизить количество старых автомобилей на дорогах города и создать зоны с ограничениями для машин предложили на заседании Общественного совета в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

На заседании, где собрались депутаты маслихата Алматы, представители Департамента экологии, транспортной инспекции и общественники, обсудили разработку и реализацию мер, которые позволят снизить загрязнение воздуха.

Среди предложений - развитие общественного транспорта и сокращение старых авто на дорогах мегаполиса, так как основным загрязнителем воздуха является автотранспорт.

Так, его доля вредных выбросов в экологию составляет 60%, или 112 тысяч тонн вредных веществ. На втором месте находятся промышленные предприятия - 27,5%, или 52 тысячи тонн. Частный сектор оказался на третьем месте - 11%, или 21 тысяча тонн.

Общий объем, согласно данным, составил 189 тысяч тонн выбросов в год, а, как отмечает менеджер проектов фонда Almaty Air Initiative Равкат Мухтаров, уровень загрязняющих веществ в Алматы превышает допустимые нормы в среднем в 4,8 раза.

Для того чтобы снизить воздействие вредных выбросов на окружающую среду, члены Общественного совета внесли свои предложения.

Так, например, эксперт по транспортному развитию Елена Ерзакович отметила, что необходимо усилить работу по развитию общественного транспорта. Для этого она предлагает увеличить автобусные полосы и ввести зоны с низкими выбросами. В такие зоны смогут въезжать лишь автомобили, имеющие экологический класс Евро 0-4.

Въезд же в экологически чистые зоны предлагается сделать платным в зависимости от класса автомобиля. Предлагается также усилить контроль за пунктами технического осмотра авто, так как 80 из 138 существующих сегодня не соответствуют требованиям законодательства.

Кроме того, депутат маслихата Бейбит Апсенбетов заявил о необходимости введения мер, которые позволят сократить количество старых машин в городе.

Что касается остальных источников загрязнений, то их тоже могут ждать определенные ограничения. Например, для заведений общепита предлагают ужесточить требования к установке водяных фильтров. Правда, коснется это тех точек, которые работают на твердом топливе.

В частном секторе планируется завершить газификацию и перевести 86 общественных и 12 316 частных бань на газ. А для промышленных объектов 3-й и 4-й категорий предложено ввести дополнительные экологические требования.