"Очень много экспертов появилось": кого не коснется повышение НДС, разъяснил Жумангарин

Министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах сената рассказал, кого не коснется повышение НДС в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Заместитель премьер-министра и министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал, что в регионах у предпринимателей возникают вопросы о повышении НДС.

"В рамках этих инициатив очень много экспертов появилось. Было очень много различного рода заявлений. Вот, допустим, вчера, если не ошибаюсь, то ли костанайские, то ли восточноказахстанские владельцы магазинов у дома выступили. Встретились с региональной палатой предпринимателей по поводу того, что НДС (хотят повысить - прим. ред.) и якобы последний кусок хлеба у них отберут", - сообщил Жумангарин.

Он еще раз сказал, кого предлагаемая реформа не коснется.

"Мы все время заявляем, что все те, кто работает с населением, розничная торговля (это магазины у дома, киоски, палатки, лавки, рестораны, парикмахерские) - эта реформа вообще их никаким образом не касается. Они как работали в розничном режиме с пределом в 2,4 млрд по совокупному годовому доходу и платили 4%, столько платить они и будут. Для них в этой жизни вообще ничего не меняется", - заверил заместитель премьер-министра.

По его словам, планируемая реформа касается очень узкой прослойки бизнеса.

"А все те, кто кормят свои семьи, работая с населением, торгуют на базарах, для них никакого влияния эта реформа не несет - розничный налог сохраняется. Пока мы не рассматриваем предложения по снижению или повышении совокупного годового их дохода.

У акимов остается пока, возможно, мы это уберем, возможность снижать его даже. Поэтому многие просто не понимают смысла реформы, хотя мы ее детально объясняли на нескольких площадках", - резюмировал Жумангарин.

Напомним, в прошлом месяце премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

Министр национальной экономики Серик Жумангарин, говоря о планах увеличить НДС в Казахстане, заявил, что новую ставку пока не определили. Позже Жумангарин заявил, что новая предлагаемая ставка НДС станет известна уже в ближайшем месяце.

В связи с этими событиями в Казахстане запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге.

А депутат Берик Бейсенгалиев высказался о предложении повысить НДС в Казахстане - по его мнению, правительству нужно изучить другие подходы.