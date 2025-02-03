Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Нет там про 5 минут": замглавы МВД высказался о штрафах за прогрев авто

Опубликовано:

Выхлопные газы
Выхлопные газы. Иллюстративное фото: Philippe Huguen / Getty Images

Вице-министр МВД Игорь Лепеха заявил, что полицейские не штрафуют казахстанцев за прогрев автомобиля свыше 5 минут, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу партии Amanat.

В Telegram-канале партии Amanat опубликованы итоги совещания с участием замглавы МВД Игоря Лепехи. Пресс-служба партии приводит слова депутата Нартая Сарсенгалиева, который отметил, что в северных регионах страны 5 минут на прогрев машины недостаточно. По его мнению, езда на непрогретой машине может привести к поломкам, которые лягут дополнительным финансовым бременем на автолюбителей.

На его замечание ответил замглавы МВД Игорь Лепеха.

"Про прогрев - нет там про 5 минут. Механическим транспортным средствам запрещается остановка в населенных пунктах с работающим двигателем, если это создает неудобство жителей. К ответственности по этой норме привлекаем только по заявлению.

В прошлом году таких случаев было три, один из них прокуратура отменила. То есть за прогрев двигателя мы к ответственности не привлекаем. Это проблема из пальца высосана", - заявил вице-министр.

О том, что в законе нет запрета на прогрев автомобиля более 5 минут, также заявил депутат мажилиса Бакытжан Базарбек.

"Вы (госорганы) должны были разъяснять, что в законе нет такого понятия, как 5 минут. Вы довели ситуацию до такого беспредела, шумихи, когда все говорят о пяти минутах. Это вы должны были разъяснять, МВД и другие госорганы вместе.

А сейчас, получается, пожинаем плоды вот этого отсутствия разъяснительных работ. На этом хайпуют очень многие", - приводит цитату Базарбека пресс-служба партии.

Напомним, в январе этого года депутат Екатерина Смышляева подняла данную тему и сообщила, что данной норме уже более 20 лет и что она была введена в свое время для защиты жителей дворов, где паркуются автомобили.

Позже вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова ответила, какие условия необходимы, чтобы пересмотреть норму по прогреву авто не дольше 5 минут. А депутат мажилиса Снежанна Имашева заявила, что прогревать машину можно "хоть 55 минут".

Кроме того, глава Минэкологии Ерлан Нысанбаев озвучил свою позицию касательно штрафа и поддержал данную меру. Он пообещал журналистам снять свой эксперимент на видео и выложить в соцсети. Свое обещание он выполнил на следующий день.

А следом за ним эксперимент решил продолжить и казахстанский водитель, которому не удалось прогреть автомобиль за 5 минут.

До этого мы также писали, что прокуратура Северо-Казахстанской области отменила штраф, так как сотрудником полиции допущены процессуальные нарушения при составлении протокола и не добыты доказательства вины правонарушителя.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2217480-doveli-situaciyu-do-bespredela-amanat-sdelala-zayavlenie-vokrug-shtrafov-za-progrev-avto/