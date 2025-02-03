"Нет там про 5 минут": замглавы МВД высказался о штрафах за прогрев авто

Вице-министр МВД Игорь Лепеха заявил, что полицейские не штрафуют казахстанцев за прогрев автомобиля свыше 5 минут, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу партии Amanat.

В Telegram-канале партии Amanat опубликованы итоги совещания с участием замглавы МВД Игоря Лепехи. Пресс-служба партии приводит слова депутата Нартая Сарсенгалиева, который отметил, что в северных регионах страны 5 минут на прогрев машины недостаточно. По его мнению, езда на непрогретой машине может привести к поломкам, которые лягут дополнительным финансовым бременем на автолюбителей.

На его замечание ответил замглавы МВД Игорь Лепеха.

"Про прогрев - нет там про 5 минут. Механическим транспортным средствам запрещается остановка в населенных пунктах с работающим двигателем, если это создает неудобство жителей. К ответственности по этой норме привлекаем только по заявлению.

В прошлом году таких случаев было три, один из них прокуратура отменила. То есть за прогрев двигателя мы к ответственности не привлекаем. Это проблема из пальца высосана", - заявил вице-министр.

О том, что в законе нет запрета на прогрев автомобиля более 5 минут, также заявил депутат мажилиса Бакытжан Базарбек.

"Вы (госорганы) должны были разъяснять, что в законе нет такого понятия, как 5 минут. Вы довели ситуацию до такого беспредела, шумихи, когда все говорят о пяти минутах. Это вы должны были разъяснять, МВД и другие госорганы вместе.

А сейчас, получается, пожинаем плоды вот этого отсутствия разъяснительных работ. На этом хайпуют очень многие", - приводит цитату Базарбека пресс-служба партии.

Напомним, в январе этого года депутат Екатерина Смышляева подняла данную тему и сообщила, что данной норме уже более 20 лет и что она была введена в свое время для защиты жителей дворов, где паркуются автомобили.

Позже вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова ответила, какие условия необходимы, чтобы пересмотреть норму по прогреву авто не дольше 5 минут. А депутат мажилиса Снежанна Имашева заявила, что прогревать машину можно "хоть 55 минут".

Кроме того, глава Минэкологии Ерлан Нысанбаев озвучил свою позицию касательно штрафа и поддержал данную меру. Он пообещал журналистам снять свой эксперимент на видео и выложить в соцсети. Свое обещание он выполнил на следующий день.

А следом за ним эксперимент решил продолжить и казахстанский водитель, которому не удалось прогреть автомобиль за 5 минут.

До этого мы также писали, что прокуратура Северо-Казахстанской области отменила штраф, так как сотрудником полиции допущены процессуальные нарушения при составлении протокола и не добыты доказательства вины правонарушителя.