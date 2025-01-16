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При каких условиях могут пересмотреть норму о прогреве авто дольше 5 минут

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Выхлопная труба автомобиля
Авто. Иллюстративное фото: pexels.com

В кулуарах сената вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова ответила, какие условия необходимы, чтобы пересмотреть норму по прогреву авто не дольше 5 минут, передает корреспондент NUR.KZ.

"Все поправки, которые вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), рассматриваются на соответствующей межведомственной комиссии, работу которой обеспечивает Министерство юстиции. В состав комиссии входят не только заинтересованные государственные органы, также у нас там есть депутаты парламента, у нас есть научное сообщество. Потому что внесение изменений как с точки зрения диспозиции, так и санкций, очень важно все-таки сбалансированно сделать.

В данном случае, если депутатский запрос на эту тему был, этот вопрос будет вынесен и обсужден. Я думаю, дополнительно о результатах сообщат по итогам рассмотрения", - сообщила Жакселекова.

Она добавила, что для рассмотрения вопроса в комиссию войдут представители порядка 10 государственных органов.

Напомним, как сообщили в ответ на запрос редакции NUR.KZ в полку патрульной полиции ДП Алматы, в прошлом, 2024-м, году, за длительный прогрев двигателя авто к административной ответственности были привлечены более 47 граждан.

За нарушение правила грозит штраф в размере 5 месячных расчетных показателей (МРП), в 2025 году сумма составляет 19 660 тенге. Повторное нарушение в течение 12 месяцев после первого штрафа приведет к росту наказания до 10 МРП – 39 320 тенге с 1 января 2025 года.

Накануне в мажилисе предложили пересмотреть норму. Отмечалось, что она была введена 20 лет назад для защиты жителей дворов, где паркуются автомобили. Однако депутаты указали на правовую неопределенность нормы.

О каких еще правилах следует помнить в холодное время года автовладельцам в Казахстане, читайте здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2212190-pri-kakih-usloviyah-mogut-peresmotret-normu-o-progreve-avto-dolshe-5-minut/

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