Жителю СКО отменили штраф за прогрев автомобиля свыше 5 минут

Прокурорами Северо-Казахстанской области был отменен административный штраф за прогрев автомобиля свыше 5 минут, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Прокуроры СКО в рамках анализа выявили грубейшие нарушения требований КоАП РК.

Как пояснили в надзорном ведомстве, должностным лицом УП Петропавловска в отношении жителя областного центра был составлен протокол об административном правонарушении по факту нарушения правил стоянки транспортного средства, выраженного в прогреве автомобиля свыше 5 минут.

Однако сотрудником полиции при производстве дела об административном правонарушении допущены процессуальные нарушения при составлении протокола и не добыты доказательства вины правонарушителя.

По протесту прокурора Петропавловска действия органов полиции признаны незаконными, производство по делу было прекращено за отсутствием состава правонарушения.

Отметим, недавно экологи Казахстана высказались против штрафа за прогрев авто более 5 минут. Общественники заявили, что пятиминутный лимит на прогрев автомобиля в Казахстане заставит людей переоборудовать машины.

Ранее в ДП Алматы в ответ на запрос редакции NUR.KZ сообщили, в Казахстане запрещена стоянка механических транспортных средств с работающим двигателем в населенных пунктах, если это создает неудобства жителям. За нарушение данного правила грозит штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге в 2025 году).

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на брифинге в кабмине озвучил свою позицию касательно штрафа за прогрев авто более пяти минут - он также пообещал провести эксперимент.

Позже министр записал видео с экспериментом. Он завел автомобиль и прогревал его пять минут, после начал движение - по словам главы Минэкологи, этого времени хватило для нормальной работы авто.