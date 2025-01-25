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Эзотерика

Штрафы за прогрев авто: казахстанец повторил эксперимент министра (видео)

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Выхлопные газы
Выхлопные газы. Фото: Stefania Pelfini, La Waziya Photography / Getty Images

Казахстанский водитель повторил эксперимент министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева, которому удалось прогреть автомобиль за 5 минут, сообщает 31 канал.

По информации телеканала, автолюбители Казахстана пытаются повторить опыт Нысанбаева, который прогрел свой автомобиль за 5 минут и выложил результаты на страницах министерства. Эксперимент попробовал повторить житель Караганды Дмитрий Чаренцев.

В публикации указано, что при температуре -30 градусов в машине загустело дорогое масло, а через полчаса после прогрева двигатель заводился с трудом - его температура опустилась до нуля.

"Если начать двигаться на такой машине, рулевая рейка может "давануть" жидкости, может прокладку в двигателе выдавить, стекла не всегда отходят, то есть должной температуры не набирается, она должным образом толком даже не заводится. Данный вид наказания за 5-минутный прогрев, он неадекватный с нашими климатическими условиями", - высказался активист движения "Automotolife.Krg" Дмитрий Чаренцев.

Казахстанцы снимают и выкладывают в соцсети видео о том, что в мороз 5-минутного прогрева не хватает. По словам мастеров автосервисов, последствия могут быть печальными, особенно для старых машин.

"Модели машин старые вообще отогреваться не успеют даже. Но даже если отогреются, у них есть катализаторы. Влага собирается там, заглушил-завел - все, там уже "кирдык", там не очень хорошо. Конечно, это дорого будет. Потом вредит катализатору, это менять - это очень дорого будет. Для двигателя тоже не очень хорошо", - сказал автомастер Гарун Шамхалов.

По словам автоэксперта Эдуарда Эдокова, для южных регионов 5 минут на прогрев для автомобиля вполне достаточно, просто первые километры нужно ехать медленно. Но салон машины останется холодным и руки будут примерзать к рулю.

По его мнению, в северных областях машины на солярке часто вообще не глушат всю ночь, иначе они не заведутся, поэтому норматив о 5 минутах эксперт считает нежизнеспособным.

"Если я буду греть 4 минуты, потом выключать на минуту, потом снова греть 4 минуты, потом опять выключать, потом снова греть и так в течение часа, формально никаких претензий ко мне не должно быть если я выехал с дома 10 м и встал на улицу, то как бы там уже и грей себе сколько хочешь", - считает председатель независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков.

По его словам, грамотный юрист сможет оспорить выставленный штраф, считает эксперт. По норме, прогрев свыше 5 минут должен доставлять неудобство заявител, а доказать это сложно. Эдоков считает, что резонанс вокруг темы скоро утихнет, так как норматив о 5 минутах существует давно, но до сих пор на него никто внимания не обращал.

Напомним, несколько дней назад министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев озвучил свою позицию касательно штрафа за прогрев авто более пяти минут и поддержал данную меру. Также на том брифинге он пообещал журналистам снять свой эксперимент на видео и выложить в соцсети. Свое обещание он выполнил на следующий день.

Напомним, в этом месяце депутат Екатерина Смышляева подняла данную тему и рассказала, что будет с нормой закона, которая запрещает прогревать авто зимой больше пяти минут. Смышляева сообщила, что данной норме уже более 20 лет и что она была введена в свое время для защиты жителей дворов, где паркуются автомобили.

Позже вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова ответила, какие условия необходимы, чтобы пересмотреть норму по прогреву авто не дольше 5 минут.

Накануне прокуратура Северо-Казахстанской области отменила штраф, так как сотрудником полиции допущены процессуальные нарушения при составлении протокола и не добыты доказательства вины правонарушителя.

Кроме того, депутат мажилиса Снежанна Имашева разъяснила, в каких случаях казахстанцев не будут штрафовать за прогрев авто свыше 5 минут. По ее данным, прогревать машину можно "хоть 55 минут".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2215076-shtrafy-za-progrev-avto-kazahstancy-povtorili-eksperiment-ministra/

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