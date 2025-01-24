"Хоть 55 минут": депутат мажилиса высказалась о штрафах за прогрев авто

Депутат мажилиса Снежанна Имашева на своей странице в разъяснила, в каких случаях казахстанцев не будут штрафовать за прогрев авто свыше 5 минут, передает NUR.KZ.

Снежанна Имашева опубликовала разъяснительный пост, в котором высказалась о штрафах за прогрев авто свыше 5 минут.

"Прогревать машину можно хоть 55 минут! Какая-то массовая истерия по поводу того, что нельзя прогревать двигатель больше 5 минут. Закон "О дорожном движении" и ПДД ничего подобного не содержат", - отметила депутат.

По ее словам, в 54 статье закона указано, что водителю запрещается стоянка механических транспортных средств с работающим двигателем в населенных пунктах, если это создает неудобства жителям.

По ее данным, там же указано, что водителю в жилых зонах запрещается стоянка с работающим двигателем (кроме электромобиля).

"Если что, то подавать звуковой сигнал и слушать громко музыку в жилой зоне тоже запрещено. Откуда взялись 5 минут? Надо посмотреть, что такое стоянка. Согласно закону стоянка - преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства.

В итоге, остановился больше чем на 5 минут - стоянка. Все эти условия и запреты продублированы в ПДД РК. И они существуют уже много лет", - разъяснила Имашева.

Она отметила, что если неудобств жильцам не доставили, то и нарушений в данном случае тоже нет.

"Если ваш включенный двигатель не мешает жителям, то и административного правонарушения тут нет. Если же вы водитель гудящего и рычащего "КамАЗа" или трактора, прогреваетесь в жилом дворе и дымите на всю округу, то жители, конечно, могут пожаловаться, и вот тут сработает статья 597 КоАП - "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств". Только тогда прилетит штраф 5 МРП.

В общем, если вы не создаете серьезных неудобств людям - грейтесь!" - подытожила депутат.

Напомним, в этом месяце депутат Екатерина Смышляева подняла данную тему и рассказала, что будет с нормой закона, которая запрещает прогревать авто зимой больше пяти минут. Смышляева сообщила, что данной норме уже более 20 лет и что она была введена в свое время для защиты жителей дворов, где паркуются автомобили.

Позже вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова ответила, какие условия необходимы, чтобы пересмотреть норму по прогреву авто не дольше 5 минут.

После этого экологи Казахстана высказались против штрафа за прогрев авто более 5 минут. Общественники заявили, что пятиминутный лимит на прогрев автомобиля в Казахстане заставит людей переоборудовать машины.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев также озвучил свою позицию касательно штрафа за прогрев авто более пяти минут - он также пообещал провести эксперимент. Позже министр записал видео с экспериментом.

О каких еще правилах следует помнить в холодное время года автовладельцам в Казахстане, читайте здесь.