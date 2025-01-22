Штрафы за прогрев авто свыше 5 минут в Казахстане: министр провел эксперимент (видео)

Ерлан Нысанбаев провел эксперимент с прогревом автомобиля за 5 минут, который он накануне обещал снять на видео, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов.

В Instagram-аккаунте Министерства экологии и природных ресурсов опубликовали видео, на котором глава ведомства Ерлан Нысанбаев прогревает автомобиль. Накануне он обещал снять процесс прогрева на видео.

На кадрах видно, как Нысанбаев включил таймер, а когда прошло ровно 5 минут, он остановил отчет и сообщил, что начинает движение. При этом он отметил температуру на улице, которая на тот момент составляла -17 градусов.

"Есть разные мнения, но в целом, придерживаюсь такой позиции, что 50 градусов достаточно чтобы уже начинать движение. Но там есть одно условие, если доводите температуру до 50 градусов, то после начала движения, может быть, минут 5 еще на малой скорости двигаться. Но 50 градусов это нормально", - сказал в ходе эксперимента министр.

"Что касается северных регионов, то, наверное, мы все, кто давно пользуется автомобилем, можем сказать, что 5 минут вполне достаточно, чтобы прогреть машину и начать движение. Это применимо к любому северному региону", - заявил Нысанбаев накануне.

Отметим, несколько дней назад экологи Казахстана высказались против штрафа за прогрев авто более 5 минут. Общественники заявили, что пятиминутный лимит на прогрев автомобиля в Казахстане заставит людей переоборудовать машины.

Ранее в ДП Алматы в ответ на запрос редакции NUR.KZ сообщили, в Казахстане запрещена стоянка механических транспортных средств с работающим двигателем в населенных пунктах, если это создает неудобства жителям. За нарушение данного правила грозит штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге в 2025 году).

Повторное нарушение в течение 12 месяцев после первого штрафа приведет к росту наказания до 10 МРП - 39 320 тенге. Также отмечалось, что в 2024 году за длительный прогрев двигателя авто к административной ответственности были привлечены более 47 граждан.

Напомним, депутат Екатерина Смышляева в кулуарах мажилиса рассказала, что будет с нормой закона, которая запрещает прогревать авто зимой больше пяти минут. Смышляева сообщила, что данной норме уже более 20 лет и что она была введена в свое время для защиты жителей дворов, где паркуются автомобили.

А вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова ответила, какие условия необходимы, чтобы пересмотреть норму по прогреву авто не дольше 5 минут.

О каких еще правилах следует помнить в холодное время года автовладельцам в Казахстане, читайте здесь.