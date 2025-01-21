"Полностью поддерживаем": глава Минэкологии о штрафах за прогрев авто

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на брифинге в кабмине озвучил свою позицию касательно штрафа за прогрев авто более пяти минут, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мое мнение. С точки зрения экологии мы придерживаемся мнения, что это очень важно - соблюдать правила дорожного движения, где оговорен такой подход, как прогрев автомобиля не более 5 минут.

Что касается северных регионов, то, наверное, мы все, кто давно пользуется автомобилем, можем сказать, что 5 минут вполне достаточно, чтобы прогреть машину и начать движение. Это применимо к любому северному региону.

Поэтому, с точки зрения экономии топлива, многие люди в этом вопросе стали более организованными. А с точки зрения экологии - мы полностью поддерживаем такой подход", - сказал Нысанбаев.

Он пообещал даже провести эксперимент.

"Я сегодня обязательно поставлю машину на ночь на улицу - утром посмотрю. Свой эксперимент и результаты вам скажу", - пообещал министр.

Отметим, несколько дней назад экологи Казахстана высказались против штрафа за прогрев авто более 5 минут. Общественники заявили, что пятиминутный лимит на прогрев автомобиля в Казахстане заставит людей переоборудовать машины.

Ранее в ДП Алматы в ответ на запрос редакции NUR.KZ сообщили, в Казахстане запрещена стоянка механических транспортных средств с работающим двигателем в населенных пунктах, если это создает неудобства жителям. За нарушение данного правила грозит штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге в 2025 году).

Повторное нарушение в течение 12 месяцев после первого штрафа приведет к росту наказания до 10 МРП - 39 320 тенге. Также отмечалось, что в 2024 году за длительный прогрев двигателя авто к административной ответственности были привлечены более 47 граждан.

Напомним, депутат Екатерина Смышляева в кулуарах мажилиса рассказала, что будет с нормой закона, которая запрещает прогревать авто зимой больше пяти минут. Смышляева сообщила, что данной норме уже более 20 лет и что она была введена в свое время для защиты жителей дворов, где паркуются автомобили.

А вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова ответила, какие условия необходимы, чтобы пересмотреть норму по прогреву авто не дольше 5 минут.

О каких еще правилах следует помнить в холодное время года автовладельцам в Казахстане, читайте здесь.