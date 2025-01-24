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С 12 до 20%: правда ли в правительстве Казахстана обсуждают повышение НДС

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Мужчина держит деньги в руках
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На брифинге кабмина вице-премьер Канат Бозумбаев прокомментировал информацию о том, что в правительстве Казахстана недавно обсуждали повышение ставки НДС с 12 до 20%, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация об обсуждении в казахстанском правительстве повышения ставки НДС до 20% появилась в ряде источников и стала поводом для высказывания бизнесменов и экспертов.

"Да, это обсуждалось и обсуждается. Любой вариант экономических реформ должен обсуждаться как с экспертами, так и с предпринимателями, и госорганами, которые переживают за наполнение бюджета.

Мое мнение простое. НДС - это косвенный налог. Должно четко работать администрирование, то есть система вычетов и система возврата НДС при экспорте. Если мы наладим охват полностью экономики, за исключением микробизнеса, системой НДС, тогда серьезного беспокойства эта мера при 12, 15 или 20% вызывать не будет ни у какого бизнеса.

Если же просто повысить ставку с учетом текущей работы налоговой нашей системы и с учетом той конфигурации, с кого взимается, с кого не взимается НДС (…), это повлияет на некоторые бизнесы наши. Но я думаю, что надо будет обсуждать еще, я буду тоже принимать участие, надеюсь", - заявил Канат Бозумбаев.

Вице-премьер добавил, что сейчас значительная часть экономики работает "в спецрежимах" и не платит НДС. Таким образом, НДС в Казахстане "искажается" и становится просто большим налогом с продаж.

"Если привести все в соответствие - к природе НДС вернуть ее естественную систему, тогда ставка не так важна", - сообщил Бозумбаев.

Вице-министр нацэкономики Арман Касенов также подтвердил, что обсуждение ставки НДС в правительстве идет.

"Необходимо услышать мнения всех сторон. С другой стороны, я хотел бы добавить - у любой меры есть не только недостатки, но также и преимущества. Если, к примеру, какое-то повышение НДС будет происходить, то это позволит меньше изымать деньги с Нацфонда, больше средств использовать для экономического роста. Сейчас идут только обсуждения, финальных решений не принималось", - сообщил спикер.

Напомним, ранее в Казахстане обсуждалось повышение ставки НДС с 12 до 16%. В МНЭ объясняли, что это должно увеличить объемы денежных поступлений в бюджет, а также повысить конкурентоспособность отечественных товаров.

Позже в Министерстве нацэкономики подробно рассказали, зачем в Казахстане хотят повысить данный налог. Между тем эксперты разделились во мнении о пользе и негативных последствиях этого решения.

На расширенном заседании правительства в новом составе, которое состоялось в феврале 2024 года, президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что повышение НДС с 12 до 16 процентов не панацея, сам налог нуждается в реформировании.

Через несколько дней после этого премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства заявил, что повышать ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в Казахстане пока не будут. Глава Минфина пояснил, что решение было принято из-за мнения, что это может негативно отразиться на бизнесе и обществе.

Добавим, на сайте Британской энциклопедии говорится, что налог на добавленную стоимость (НДС) - это государственный сбор с суммы, которую коммерческая фирма добавляет к цене товара в процессе его производства и реализации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2214869-s-12-do-20-pravda-li-v-pravitelstve-kazahstana-obsuzhdayut-povyshenie-nds/

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