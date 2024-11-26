"Бизнес просто не готов": почему нельзя закрывать дефицит бюджета за счет роста налогов, рассказал эксперт

Растущая налоговая нагрузка и дефицит бюджета ставят казахстанский бизнес в сложное положение. Для решения ситуации эксперт предлагает ввести единый налог. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Бюджет Казахстана испытывает дефицит, который власти пытаются компенсировать за счет повышения налоговой нагрузки на бизнес, что может негативно сказаться на его конкурентоспособности, особенно для малых предприятий.

По мнению Максима Барышева, эксперта и основателя группы компаний "Учет", увеличение налоговых ставок может привести к обратному эффекту и снижению налоговых поступлений в долгосрочной перспективе.

Эксперт предлагает ввести Единый налог на фонд оплаты труда в размере 20% для всех компаний, что упростит администрирование и снизит нагрузку на работодателей.

Бюджет Казахстана испытывает дефицит из-за недостатка налоговых поступлений и большого объема расходов. В результате покрывать недостаток финансирования приходится из Национального фонда РК.

При этом бизнес сталкивается с увеличением налоговой нагрузки, направленной на повышение доходности госбюджета.

Так, ранее отмечалось, что в 2025 году вырастут ставки обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР) и прочих отчислений. Кроме того, дополнительно вводятся еще социальные отчисления по договорам гражданско-правового характера (ГПХ) в размере 5%.

Как отмечает Максим Барышев, основатель группы компаний "Учет" и председатель Регионального совета НПП "Атамекен" в Алматы, в конечном итоге эти налоги неизбежно будут заложены в стоимость товаров и услуг, что негативно скажется на конкурентоспособности казахстанских поставщиков.

А с учетом текущей сложности расчета налогов с заработной платы, где взимается семь различных налогов и отчислений, это станет серьезным испытанием для многих предпринимателей. Особенно это касается малого бизнеса – важного элемента развития экономики страны.

"Малый бизнес, безусловно, находится в зоне наибольшего риска. У таких компаний зачастую нет ресурсов для маневра, особенно если они работают в высококонкурентных секторах с низкой маржой.

Любое повышение налоговой нагрузки может стать для них критическим, вынуждая сокращать штат, минимизировать деятельность или вовсе прекращать работу", – отмечает эксперт.

Так, согласно статистике, за последний год количество предпринимателей сократилось в половине регионов страны.

"Дыру" в бюджете закрывают за счет бизнеса

"Мы видим, что расходы государства растут: укрепляется государственный аппарат, реализуются масштабные проекты, требуются значительные средства на социальные программы. По сведениям Министерства труда и соцзащиты, на сегодняшний день около 1,3 млн получателей различных пособий, и денег не хватает.

Пустой бумажник. Иллюстративное фото: freepik.com

Однако путь увеличения нагрузки на фонд оплаты труда может дать обратный эффект, и нуждается в пересмотре в сегодняшних реалиях.

Тем более, после ковидных ограничений, январских событий и целой череды кризисов как внутри страны, так и геополитических, бизнес просто не готов к дальнейшему повышению ставок", – сообщает эксперт.

При этом Максим Барышев отмечает, что ужесточение налогов для пополнения бюджета не является выходом. Так, согласно концепции "Кривой Лаффера", увеличение налоговых ставок в условиях снижения собираемости приводит лишь к кратковременному росту доходов бюджета.

Но затем налоговые поступления начинают сокращаться, поскольку предприниматели либо уходят в тень, либо снижают активность, чтобы минимизировать издержки.

"В Казахстане уже сейчас наблюдается далеко не полная собираемость налогов. Очередное повышение ставок может временно увеличить поступления, но затем приведет к обратному эффекту.

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана в 2019 году отметил, что «в то же время правительство должно наложить запрет на все выплаты, сборы, не предусмотренные Налоговым Кодексом. Это, по сути, дополнительные налоги»", – сообщает эксперт.

Должник. Иллюстративное фото: Freepik.com

Альтернативный выход для бюджета

Как сообщает эксперт, прежде всего необходимо отменить повышение ставок для бизнеса в 2025 году, сохранив их на уровне 2024 года, и оптимизировать налоги в сфере оплаты труда.

"Одним из наиболее удачных решений могло бы стать внедрение Единого налога на фонд оплаты труда в размере 20% для всех компаний. Это позволит объединить все налоги и взносы в единую ставку, что не только упростит администрирование, но и снизит нагрузку на работодателей.

Такой подход уже доказал свою эффективность: например, в Казахстане в 1999 году был введен социальный налог, что способствовало упрощению налоговой системы.

После уплаты Единого налога его дальнейшее распределение социальные фонды могли бы производить самостоятельно с использованием современных IT-решений. Это упростит процесс, сократит административные издержки и сделает систему более прозрачной", – считает Максим Барышев.

При этом он отмечает, что перенос срока принятия нового Налогового кодекса на 2026 год дал дополнительное время предпринимателям для детальной проработки изменений совместно с государственными органами и экспертным сообществом.