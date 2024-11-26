"Бизнес просто не готов": почему нельзя закрывать дефицит бюджета за счет роста налогов, рассказал эксперт

Растущая налоговая нагрузка и дефицит бюджета ставят казахстанский бизнес в сложное положение. Для решения ситуации эксперт предлагает ввести единый налог. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.
- Бюджет Казахстана испытывает дефицит, который власти пытаются компенсировать за счет повышения налоговой нагрузки на бизнес, что может негативно сказаться на его конкурентоспособности, особенно для малых предприятий.
- По мнению Максима Барышева, эксперта и основателя группы компаний "Учет", увеличение налоговых ставок может привести к обратному эффекту и снижению налоговых поступлений в долгосрочной перспективе.
- Эксперт предлагает ввести Единый налог на фонд оплаты труда в размере 20% для всех компаний, что упростит администрирование и снизит нагрузку на работодателей.
Бюджет Казахстана испытывает дефицит из-за недостатка налоговых поступлений и большого объема расходов. В результате покрывать недостаток финансирования приходится из Национального фонда РК.
При этом бизнес сталкивается с увеличением налоговой нагрузки, направленной на повышение доходности госбюджета.
Так, ранее отмечалось, что в 2025 году вырастут ставки обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР) и прочих отчислений. Кроме того, дополнительно вводятся еще социальные отчисления по договорам гражданско-правового характера (ГПХ) в размере 5%.
Как отмечает Максим Барышев, основатель группы компаний "Учет" и председатель Регионального совета НПП "Атамекен" в Алматы, в конечном итоге эти налоги неизбежно будут заложены в стоимость товаров и услуг, что негативно скажется на конкурентоспособности казахстанских поставщиков.
А с учетом текущей сложности расчета налогов с заработной платы, где взимается семь различных налогов и отчислений, это станет серьезным испытанием для многих предпринимателей. Особенно это касается малого бизнеса – важного элемента развития экономики страны.
"Малый бизнес, безусловно, находится в зоне наибольшего риска. У таких компаний зачастую нет ресурсов для маневра, особенно если они работают в высококонкурентных секторах с низкой маржой.
Любое повышение налоговой нагрузки может стать для них критическим, вынуждая сокращать штат, минимизировать деятельность или вовсе прекращать работу", – отмечает эксперт.
Так, согласно статистике, за последний год количество предпринимателей сократилось в половине регионов страны.
"Дыру" в бюджете закрывают за счет бизнеса
"Мы видим, что расходы государства растут: укрепляется государственный аппарат, реализуются масштабные проекты, требуются значительные средства на социальные программы. По сведениям Министерства труда и соцзащиты, на сегодняшний день около 1,3 млн получателей различных пособий, и денег не хватает.
Однако путь увеличения нагрузки на фонд оплаты труда может дать обратный эффект, и нуждается в пересмотре в сегодняшних реалиях.
Тем более, после ковидных ограничений, январских событий и целой череды кризисов как внутри страны, так и геополитических, бизнес просто не готов к дальнейшему повышению ставок", – сообщает эксперт.
При этом Максим Барышев отмечает, что ужесточение налогов для пополнения бюджета не является выходом. Так, согласно концепции "Кривой Лаффера", увеличение налоговых ставок в условиях снижения собираемости приводит лишь к кратковременному росту доходов бюджета.
Но затем налоговые поступления начинают сокращаться, поскольку предприниматели либо уходят в тень, либо снижают активность, чтобы минимизировать издержки.
"В Казахстане уже сейчас наблюдается далеко не полная собираемость налогов. Очередное повышение ставок может временно увеличить поступления, но затем приведет к обратному эффекту.
Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана в 2019 году отметил, что «в то же время правительство должно наложить запрет на все выплаты, сборы, не предусмотренные Налоговым Кодексом. Это, по сути, дополнительные налоги»", – сообщает эксперт.
Альтернативный выход для бюджета
Как сообщает эксперт, прежде всего необходимо отменить повышение ставок для бизнеса в 2025 году, сохранив их на уровне 2024 года, и оптимизировать налоги в сфере оплаты труда.
"Одним из наиболее удачных решений могло бы стать внедрение Единого налога на фонд оплаты труда в размере 20% для всех компаний. Это позволит объединить все налоги и взносы в единую ставку, что не только упростит администрирование, но и снизит нагрузку на работодателей.
Такой подход уже доказал свою эффективность: например, в Казахстане в 1999 году был введен социальный налог, что способствовало упрощению налоговой системы.
После уплаты Единого налога его дальнейшее распределение социальные фонды могли бы производить самостоятельно с использованием современных IT-решений. Это упростит процесс, сократит административные издержки и сделает систему более прозрачной", – считает Максим Барышев.
При этом он отмечает, что перенос срока принятия нового Налогового кодекса на 2026 год дал дополнительное время предпринимателям для детальной проработки изменений совместно с государственными органами и экспертным сообществом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2191197-biznes-prosto-ne-gotov-pochemu-nelzya-zakryvat-deficit-byudzheta-za-schet-rosta-nalogov-rasskazal-ekspert/