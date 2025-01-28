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"Чтобы бедные не почувствовали": некоторым казахстанцам проиндексируют зарплаты после повышения НДС

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Деньги и калькулятор
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на брифинге в кабмине рассказал о планах проиндексировать зарплаты бюджетников в случае повышения НДС, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что повышение НДС вместе с отменой регулирования цен на топливо и комуслуги значительно снизит покупательскую способность граждан. Они поинтересовались, проигнорирует ли эти риски правительство или есть план восстановления и увеличения покупательской способности казахстанцев.

"Если реформа будет реализована так, как вот сейчас говорят все, то мы, естественно, увеличим АСП, мы охватим всех, кто в нее попадет. Мы проиндексируем всем бюджетникам зарплаты, пенсии и тому подобное. Но основная идея такая - чтобы бедные не почувствовали эту реформу", - сказал в ответ Жумангарин.

Такая цель, по его словам, всегда стоит, когда кабмин идет на реформы, связанные с затратами.

"Поэтому мы и сейчас очень осторожно к ней подходим. Но вы, наверное, заметили, что мы с самого начала, когда решили провести эту реформу, обсуждения начали раньше, встречались и с экспертами и ничего не скрываем, потому что нам нужно получить ответную реакцию от всех слоев населения, необходимо все просчитать.

Мы просчитали эту реформу на макрофинансовой модели Нацбанка - она дает очень хороший эффект: это мощнейший толчок дальнейшему развитию страны, и позволит создать качественные рабочие места", - указал он.

Напомним, год назад премьер-министр Олжас Бектенов заявлял, что повышать ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в Казахстане пока не будут.

Недавно вице-премьер Канат Бозумбаев прокомментировал информацию о том, что в правительстве Казахстана недавно обсуждали повышение ставки НДС с 12 до 20%.

Сегодня премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

Кроме того, Жумангарин, говоря о планах увеличить НДС в Казахстане, заявил, что новую ставку пока не определили, но она станет известна уже в ближайшем месяце.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2215919-chtoby-bednye-ne-pochuvstvovali-etu-reformu-nekotorym-kazahstancam-proindeksiruyut-zarplaty-posle-povysheniya-nds/

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