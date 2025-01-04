Какие налоги казахстанцы будут платить за свои автомобили в 2025 году

До 1 апреля 2025 года казахстанцы должны уплатить налог на транспорт. Для его исчисления будет применяться МРП, действующий в 2024 году. С точными суммами ознакомились журналисты NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ До 1 апреля 2025 года казахстанцы должны уплатить налог на транспорт за 2024 год, который будет рассчитываться по МРП 2024 года (3 692 тенге).

Размер налога зависит от объема двигателя и года регистрации автомобиля в Казахстане, варьируясь от 3 692 до 738 400 тенге для разных категорий транспортных средств.

Для автомобилей с объемом двигателя свыше 1,5 литра к базовой ставке добавляется 7 тенге за каждый кубический сантиметр, превышающий нижнюю границу объема двигателя в соответствующей категории.

Владельцы транспортных средств обязаны платить соответствующий налог в Казахстане. Из списка плательщиков при этом исключены некоторые категории граждан.

Согласно 492 статье Налогового кодекса РК, размер налога зависит от налоговой ставки и месячного расчетного показателя (МРП), установленного на 1 января финансового года, за который он должен быть уплачен.

То есть МРП с 1 января вырос до 3 932 тенге, но налог за 2024 год казахстанские автовладельцы до 1 апреля 2025 года должны будут уплатить по месячному расчетному показателю, равному 3 692 тенге. По сравнению с прошлым годом размер платежа увеличится на 7%.

Между тем для легковых автомобилей налоговые ставки дифференцируются в зависимости от объема двигателя, а в некоторых случаях – еще и года первичной государственной регистрации на территории Казахстана.

Налог на автомобили с двигателем до трех литров

При расчете налога на "легковушки" с двигателем объемом до 3 000 кубических сантиметров (трех литров) налоговые ставки зависят только от размера месячного расчетного показателя и составляют от 1 до 9 МРП.

Если налог уплачивается за 2024 год, то в денежном выражении это от 3 692 до 33 228 тенге.

При объеме двигателя свыше трех литров налоговые ставки могут отличаться в зависимости от года производства (изготовления или сборки) транспортного средства в Казахстане или его ввоза в страну.

Налог на авто, ввезенные в Казахстан до 2014 года

Для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше трех и до четырех литров, произведенных в Казахстане или ввезенных на территорию страны до 31 декабря 2013 года включительно, налоговая ставка составит 15 МРП, или 55 380 тенге за 2024 год.

Налоговая ставка на "легковушки" с двигателем объемом свыше четырех литров составит уже 117 МРП. То есть 431 964 тенге.

Напомним, что временем ввоза автомобиля при этом считается дата его первичной государственной регистрации.

Налог на авто, ввезенные в Казахстан с 2014 года

Владельцы автомобилей с двигателем объемом свыше трех литров, произведенных в Казахстане или ввезенных на территорию страны после 31 декабря 2013 года, платят налог по увеличенным ставкам.

В зависимости от объема двигателя они составляют от 35 до 200 МРП. То есть за 2024 год налоги на такие автомобили будут равны от 129 220 до 738 400 тенге.

Налог на легковые автомобили с объемом двигателя до 3 000 см³ включительно Объем двигателя

(см³) Налоговая ставка

(МРП) Налог за 2024 год

(тенге) Налог за 2025 год

(тенге) до 1 100 включительно 1 3 692 3 932 свыше 1 100 до 1 500 включительно 2 7 384 7 864 свыше 1 500 до 2 000 включительно 3 11 076 11 796 свыше 2 000 до 2 500 включительно 6 22 152 23 592 свыше 2 500 до 3 000 включительно 9 33 228 35 388 Налог на легковые автомобили с объемом двигателя свыше

3 000 см³, ввезенные или произведенные в Казахстане до 31 декабря 2013 года включительно свыше 3 000 до 4 000 включительно 15 55 380 58 980 свыше 4 000 117 431 964 460 044 Налог на легковые автомобили с объемом двигателя свыше

3 000 см³, ввезенные или произведенные в Казахстане после 31 декабря 2013 года свыше 3 000 до 3 200 включительно 35 129 220 137 620 свыше 3 200 до 3 500 включительно 46 169 832 180 872 свыше 3 500 до 4 000 включительно 66 243 672 259 512 свыше 4 000 до 5 000 включительно 130 479 960 511 160 свыше 5 000 200 738 400 786 400 Согласно статье 492 Налогового кодекса РК

Как рассчитать точный размер транспортного налога

Между тем отметим, что для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 1,5 литра налоговая ставка в денежном эквиваленте соответствует нижней границе соответствующей градации по объему двигателя. За каждый кубический сантиметр, превышающий нижнюю границу, нужно заплатить еще 7 тенге.

Для примера возьмем легковой автомобиль с двигателем объемом 2 999 кубических сантиметров. Налоговая ставка для объема свыше 2 500 до 3 000 литров равна 9 МРП или 33 228 тенге за 2022 год.

Объем двигателя нашего условного автомобиля на 499 кубических сантиметров выше нижней границы. Это значит, что налог за него будет на 3 493 тенге больше налоговой ставки, или 36 721 тенге.

Ознакомиться с точным размером транспортного налога и оплатить его можно с помощью различных онлайн-платформ государственных органов или в банковских мобильных приложениях.

Как изменится транспортный налог в 2026 году

А транспортный налог за 2025 год будет считаться согласно новому размеру МРП – 3 932 тенге. Но его казахстанские автовладельцы будут платить только в 2026 году. Им нужно подготовиться к тому, что налог вырастет еще на 6,5%.

Между тем ожидается, что через год вступит в силу обновленный Налоговый кодекс РК. Ранее в нем планировалось убрать повышенные налоговые ставки для автомобилей, ввезенных и произведенных в Казахстане с 2014 года, а также уменьшить налог на авто старше 10 лет.

Будут ли введены эти нормы и с какого налогового периода они будут действовать, узнаем после подписания нового закона.