Отменить повышенный налог на некоторые автомобили хотят в Казахстане

Из нового Нового налогового кодекса хотят убрать пункт с повышенным налогом для некоторых авто и ввести уменьшающие коэффициенты для старых машин. С проектом закона ознакомились журналисты NUR.KZ.

Согласно первому пункту 492 статьи действующей редакции Налогового кодекса РК, ставки транспортного налога на легковые автомобили в зависимости от объема двигателя варьируются от 1 до 117 месячных расчетных показателей (МРП). В 2024 году это от 3 692 до 431 964 тенге.

Так, например, для владельцев авто с объемом до 3 литров налог равен до 9 МРП, от 3 до 4 литров – 15 МРП, для 4 или более литров – 117 МРП.

При этом во втором пункте статьи указаны отдельные ставки для легковых автомобилей с объемом двигателя более 3 литров, которые были произведены в Казахстане после 31 декабря 2013 года или ввезены в страну после этой даты. Они более высокие и составляют от 35 до 200 МРП в зависимости от объема двигателя.

Однако в скором времени такая норма может исчезнуть. Министерство национальной экономики подготовило проект нового Налогового кодекса РК, который на данный момент доступен для обсуждения на портале "Открытые НПА".

В нем практически полностью сохранена статья с налоговыми ставками для исчисления налога на транспортные средства. Но при этом нет второго пункта с повышенными ставками.

Деньги и модель машины. Иллюстративное фото: Jinda Noipho/Getty Images

Это значит, что владельцы легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 3 литров, произведенных в Казахстане после 31 декабря 2013 года или ввезенных в страну после этой даты, будут платить налог по стандартным ставкам, указанным в первом пункте. То есть после введения нового закона он не будет превышать 117 МРП.

Более того, в статью добавили новый пункт с поправочными коэффициентами, которые привязаны к возрасту легкового автомобиля:

свыше 10 до 20 лет эксплуатации включительно – 0,7 ;

; свыше 20 лет эксплуатации – 0,5.

Это значит, что для владельцев старых авто будет действовать скидка на транспортный налог в размере 30% и 50%.

Таким образом, с введением нового Налогового кодекса в Казахстане владельцам "легковушек" с большим объемом двигателя больше не придется платить по повышенным ставкам, а если авто старое, то также будет действовать уменьшающий коэффициент.

На текущий момент проект закона находится на стадии обсуждения, которая продлится до 15 июля текущего года. Новый Налоговый кодекс между тем планируется ввести в 2025 году.