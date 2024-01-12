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По какому МРП казахстанцы будут платить транспортный налог в 2024 году

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Менеджер показывает расчет на калькуляторе
Расчет налога. Иллюстративное фото: Jinda Noipho/Getty Images

До 1 апреля 2024 года казахстанским автовладельцам нужно будет уплатить налог на транспорт. Рассчитываться он будет по МРП, который действовал в 2023 году. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Каждый автовладелец в Казахстане обязан платить налог на свое транспортное средство. Исключением являются некоторые категории граждан, которые освобождены от его уплаты.

Размер налога на легковой транспорт зависит от месячного расчетного показателя (МРП) и объема двигателя машины – чем он больше, тем выше ставка. Напомним, в 2024 году МРП вырос до 3 692 тенге.

Однако казахстанцам предстоит уплатить налог за 2023 год, поэтому, как объяснили в Комитете государственных доходов (КГД), при его исчислении будет использоваться ставка прошлого года, которая находилась на уровне 3 450 тенге.

Автовладельцы могут самостоятельно рассчитать сумму налога с помощью калькулятора на официальном сайте Комитета госдоходов и в мобильном приложении e-Salyq Azamat. При этом уже в марте 2024 года граждане начнут получать уведомления и квитанции с точной суммой в своих банковских мобильных приложениях.

Автовладельцы также смогут найти информацию о начисленном налоге в разделе "Предстоящие платежи для физических лиц" на сайте КГД, в мобильных приложениях некоторых банков и в приложении e-Salyq Azamat.

Оплату нужно будет провести до 1 апреля, в противном случае начнет "капать" пеня за просрочку. Если владелец авто будет игнорировать свои обязанности дальше, то к нему будут применяться более жесткие санкции.

Оплатить налог можно будет мобильном банкинге, через приложение e-Salyq Azamat, а также в отделениях банков, платежных терминалах и банкоматах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2055117-po-kakomu-mrp-kazahstantsy-budut-platit-transportnyy-nalog-v-2024-godu/

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