Какие нормы внесут в новый налоговый кодекс, рассказал глава МНЭ

На заседании кабмина глава министерства нацэкономики Нурлан Байбазаров рассказал, как изменят новый налоговый кодекс, внедрение которого отложили до 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

"В проекте исключена часть неэффективных налоговых льгот, будет предусмотрено отражение всех предоставленных льгот в налоговой отчетности. Предусмотрена пониженная ставка КПН - 10% для экспортеров продукции высокого передела. По автомобильным пунктам пропуска: до конца года будет введено в эксплуатацию 5, а оставшиеся 4 - в следующем году.

В реализацию поручения по фискальной политике дополнительно будут проработаны следующие вопросы:

установление дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога (ИПН);

справедливое дополнительное налогообложение дивидендов акционеров банковского сектора;

повышение эффективности налоговых льгот;

оптимизация налоговых режимов без ухудшения выгодных условий для предпринимателей;

тотальная цифровизация налогового администрирования, отказ от его карательного подхода;

внедрение механизма администрирования НДС с использованием цифрового тенге и ускорение модернизации пунктов пропуска", - заявил глава МНЭ.

Министр Нурлан Байбазаров добавил, что новый налоговый кодекс предлагается принять до июля 2025 с введением в действие с 1 января 2026 года.

"Это даст возможность провести активную массовую разъяснительную работу, разработать подзаконные акты и подготовить информационные системы комитета государственных доходов", - добавил министр.

Напомним, что накануне Касым-Жомарт Токаев заявил, что нельзя допускать спешки в вопросе принятия нового Налогового кодекса, и предложил перенести его на следующий год.

Президент заявил, что новый Налоговый кодекс призван перезагрузить существующую систему, и сообщил о необходимости установления дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога и отказа от карательного подхода при налоговом администрировании.