Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Какой штраф грозит владельцам электромобилей, рассказали в МВД

Опубликовано:

Электромобиль подключен к зарядке
Электромобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

На брифинге в СЦК глава Комитета адмполиции МВД Кайсар Султанбаев рассказал о штрафе, который грозит владельцам электрокаров за отсутствие опознавательного знака, передает корреспондент NUR.KZ.

"На ТС устанавливается опознавательный знак "электромобиль" в виде квадрата зеленого цвета, с изображением символа дорожного знака. За отсутствие такого знака, согласно статье 620 КоАП, за первое нарушение предусмотрено предупреждение, а за второе и последующие - штраф в размере 3 МРП.

Нами такие знаки были предложены для удобства самих же владельцев электрокаров, так как предусмотрены специальные заправки и заправочные места, которые не должны занимать другие автомобили, и, чтобы инспектора наши видели четко - это электрокар или другой автомобиль", - сообщил глава комитета МВД Кайсар Султанбаев.

Он добавил, что установка знака "электромобиль" - в интересах самих владельцев электрокаров, поскольку тогда к ним не будут применять никаких мер, если они заняли специальное место для авто на электричестве.

В апреле этого года стало известно, что в Казахстане утвердили новые нормы для электромобилей. Теперь в каждом населенном пункте должны быть зарядные станции. Кроме того, для владельцев электрокаров в Казахстане действуют различные льготы, в том числе и налоговые.

Однако из-за отсутствия развитой инфраструктуры переход на экологичный вид транспорта идет медленнее, чем это возможно.

Также мы писали, что в Казахстане разработан специальный опознавательный знак для владельцев электромобилей.

До этого сообщалось, что в Алматы увеличится количество зарядных станций для электромобилей. О плюсах и минусах данного вида авто рассказывали алматинцы.

Мы также писали, что депутаты мажилиса приняли поправки по популяризации экологически чистого транспорта в Казахстане и развитии инфраструктуры для электромобилей. В рамках законопроекта вводятся понятия "электромобиль" и "электрозарядная станция", а также устанавливаются:

  • выделение при проектировании дорог отдельных мест для размещения электрозарядных станций;
  • отнесение электрозарядных станций к объектам придорожного сервиса и установления для них отдельных мест, размещения электрозарядных станций, в том числе в жилых и общественных зонах;
  • установление функции местных исполнительных органов по организации стоянок такси с электрозарядными станциями в аэропортах, вокзалах, торговых объектах, а также на площадях, улицах и т.д.;
  • выделение мест, специально отведенных для стоянки электромобилей;
  • освобождение владельцев электромобилей от оплаты за парковочные места.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2187332-kakoy-shtraf-grozit-vladelcam-elektromobiley-soobshchili-v-mvd/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie