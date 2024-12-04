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Токаев подписал законы о республиканском бюджете и трансферте из Нацфонда

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Касым-Жомарт Токаев подписывает документ
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал два закона Республики Казахстан. Один из них - о республиканском бюджете на ближайшие годы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в Telegram-канале Акорды, главой государства были подписаны законы:

  • "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025 – 2027 годы";
  • "О республиканском бюджете на 2025 – 2027 годы".

Тексты законов публикуются в печати.

По информации на официальном сайте кабмина, в законе "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025–2027 годы", в том числе, установлена цена отсечения на нефть на уровне 42,3 доллара за баррель в 2025 году, 41–39,4 долларов за баррель в 2026-2027 годы.

Что касается закона "О республиканском бюджете на 2025-2027 годы", министр финансов Мади Такиев отмечал, что поступления в республиканский бюджет в 2025 год составят 21,7 трлн тенге с увеличением к плану текущего года на 1,2 трлн тенге.

Всего на социальную сферу в 2025 году планируется направить 9,8 трлн тенге с ростом к текущему году на 862 млрд тенге. Дополнительно предусмотрены расходы на обеспечение населения чистой питьевой водой, развитие системы тепло-, электроэнергетики, транспортной, инженерно-коммуникационной инфраструктуры, развитие регионов, реализацию проекта "Ауыл – ел бесігі".

Недавно мы писали, что прогнозное значение курса доллара в проекте республиканского бюджета выросло с ранее заложенных 460 тенге. Также ожидается, что нефть будет на уровне 75 долларов за баррель.

Неделю назад сообщалось, что парламент Казахстана принял трехлетний бюджет Казахстана после 135 поправок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2196251-tokaev-podpisal-zakon-o-respublikanskom-byudzhete/

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