Курсы криптовалют к доллару на 20 октября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 20 октября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $92.99. Сегодня актив торгуется на уровне $68,262.00845054*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.002 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 20 октября 2024 года составляет $0.1574141*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $0.52. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,643.38181229*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0198. На данный момент актив торгуется на уровне $0.33240822*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 20 октября 2024 года составляет $0.9980631*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.87. Актив торгуется на уровне $75.03429779*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.35. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.62125965*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0035. Криптовалюта сегодня стоит $0.54397128*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00161. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14340633*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.