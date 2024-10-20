Курсы криптовалют к доллару на 20 октября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 20 октября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $92.99. Сегодня актив торгуется на уровне $68,262.00845054*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.002 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 20 октября 2024 года составляет $0.1574141*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $0.52. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,643.38181229*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0198. На данный момент актив торгуется на уровне $0.33240822*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 20 октября 2024 года составляет $0.9980631*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.87. Актив торгуется на уровне $75.03429779*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.35. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.62125965*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0035. Криптовалюта сегодня стоит $0.54397128*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00161. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14340633*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2176418-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-20-oktyabrya-2024-goda/