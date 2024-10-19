Курсы криптовалют к доллару на 19 октября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 19 октября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $598.98. Сегодня актив торгуется на уровне $68,334.86304298*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0008 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 19 октября 2024 года составляет $0.15896476*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $25.70. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,640.7868843*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0417. На данный момент актив торгуется на уровне $0.33118909*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0003. Курс TUSD 19 октября 2024 года составляет $0.99798181*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.11. Актив торгуется на уровне $72.95022343*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.22. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.27757496*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0031. Криптовалюта сегодня стоит $0.54718273*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.01171. На данный момент актив торгуется на уровне $0.13824303*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.