Какие штрафы могут получить казахстанцы во время всеобщего декларирования

В Казахстане за предоставление неверных сведений во время декларирования можно получить штраф. Также есть наказание за сокрытие и непредставление информации. Подробности читайте на NUR.KZ.

В 2024 году идет третий этап всеобщего декларирования, в котором впервые принимают участие индивидуальные предприниматели, руководители и учредители юридических лиц, а также их супруги.

При этом с 2025 года начнется новый этап, который охватит все взрослое население Казахстана. Поэтому гражданам следует помнить о санкциях, которые им грозят, если они не будут должным образом выполнять свои обязательства.

В Комитете государственных доходов напомнили, что, согласно Административному кодексу РК, предусмотрена ответственность:

за непредставление декларации:

в первый раз – предупреждение; при повторном нарушении в течение года – штраф в размере 15 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 55 380 тенге в 2024 году;

за представление неполных и недостоверных сведений в декларации:

в первый раз – предупреждение; при повторном нарушении – штраф в размере 3 МРП (11 076 тенге);

за сокрытие объектов налогообложения:

в первый раз – штраф в размере 200% от суммы неуплаченных налогов; при повторном нарушении – штраф в размере 300% от суммы неуплаченных налогов.

Таким образом, казахстанцам следует ответственно подходить к своим обязанностям и во избежание лишних расходов указывать в декларациях всю необходимую информацию.

Напомним, общее количество граждан, которые впоследствии будут сдавать декларации, достигнет порядка 13 млн человек.