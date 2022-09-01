К концу подходит срок предоставления декларации в Казахстане

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В Казахстане проходит первый этап всеобщего декларирования доходов, и на данный момент он подходит к концу. О сроках представления декларации, а также об ответственности за ее непредоставление напомнили в Комитете государственных доходов РК.

Всеобщее декларирование доходов в Казахстане идет полным ходом. Оно проходит в несколько этапов и затрагивает отдельные группы граждан.

В первую очередь о предоставлении всей необходимой информации необходимо задуматься государственным служащим, приравненным к ним лицам, крупным участникам банковского, страхового рынков и рынка ценных бумаг, а также супругам всех перечисленных лиц.

15 июля для них завершился прием деклараций в бумажном виде, однако все еще остается возможность все оформить в онлайн-формате. В Комитете государственных доходов напомнили о том, что скоро и эта возможность окажется недоступной.

15 сентября 2022 года завершится прием налоговых деклараций. Как отмечают в ведомстве, не все граждане отправили нужную информацию. По состоянию на 31 августа декларацию еще не представили около 107 тыс. человек. Всего же в этом году должны были это сделать более 572 тыс. человек.

Задерживаться с предоставлением декларации, указывать недостоверную информацию или же вовсе игнорировать законные требования не стоит. В комитете разъяснили о последствиях таких действий.

Какое наказание предусмотрено за нарушение закона

Согласно закону, сначала нарушителя, который не предоставит декларацию, ждет предупреждение от налоговых органов.

Если же лицо продолжит уклоняться от своих обязательств и не предоставит всю необходимую информацию в течение года, его ждет штраф в размере 15 МРП (45 945 тенге в 2022 году).

Впрочем, есть и дальнейшие штрафные санкции. О том, что ждет нарушителей, мы ранее подробно рассказывали в нашей статье.

Что нужно отразить в декларации

В декларации о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00) должна быть указана следующая информация:

доходы, полученные за календарный год, в том числе за пределами Казахстана;

налоговые вычеты;

приобретение или отчуждение, или безвозмездное получение имущества, подлежащего регистрации;

наличие задолженности у физического лица или же перед ним;

наличие денег и имущества за границей.

Лица, представившие в 2021 году "входную" декларацию об активах и обязательствах физического лица (форма 250.00), должны также представить декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) в 2022 году.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Напомним, в следующем году обязанность предоставлять декларацию ляжет и на работников госучреждений и субъектов квазигосударственного сектора, а также на их супругов.

В первый год новая группа обязана будет сдать сначала "входную" декларацию об активах и обязательствах, а в последующие годы – декларацию о доходах и имуществе.

Впрочем, это еще не все: со следующего года в стране планируют начать проверять и денежные переводы через мобильные банковские приложения. Сначала эти проверки коснутся только государственных служащих и их супругов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/1985610-k-kontsu-podhodit-srok-predostavleniya-deklaratsii-v-kazahstane/